Auf einer Taubenpflegestation

Zum Stadtbild in größeren Metropolen gehören fast überall Tauben - die Nachfahren von entflohenen Haustauben. Schon vor Jahrtausenden zähmten Menschen wilde Felsentauben. Und weil die Tiere eine wichtige Eier- und Fleischquelle waren, wurden sie so gezüchtet, dass sie sich sehr schnell vermehrten. Das tun auch die Stadttauben nach wie vor. Die Stadttaubenhilfe Mainz und Wiesbaden will dagegen vorgehen. Wie, das hat sich Claudia Bathe erklären lassen. Sie hat eine Pflegestation des Vereins besucht.