Der assistierte Suizid als ethisches Dilemma

Seitdem das Bundesverfassungsgericht das Verbot einer geschäftsmäßigen Sterbehilfe aufgehoben hat, wird intensiv über eine Neuregelung zum assistierten Suizid debattiert. Hierbei stehen sich als ethische Faktoren die persönliche Selbstbestimmung und der Schutz des Lebens gegenüber. Bevor der Bundestag grundlegend darüber debattieren will, sendet die ARD einen Schwerpunkt zu diesem Thema.

Ende Februar dieses Jahres erließ das Bundesverfassungsgericht ein Urteil, das eine intensive ethische Debatte in Deutschland anstieß. Die Karlsruher Richter erklärten das vom Bundestag 2015 eingeführte Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe für verfassungswidrig. In der Begründung verwiesen sie darauf, dass die bisherige Regelung einen assistierten Suizid verhindere und dadurch gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht verstieße. Denn dieses umfasse auch das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Der vom Verfassungsgericht aufgehobene Strafrechtsparagraf 217 stellte die sogenannte geschäftsmäßige Hilfe zur Selbsttötung unter Strafe.



Hoffnung auf ein liberales Sterbehilfegesetz

Das Karlsruher Urteil löste eine kontroverse Debatte aus, die durch zwei entgegengesetzte Positionen gekennzeichnet ist. So stehen auf der einen Seite diejenigen, die das Karlsruher Urteil uneingeschränkt loben. Sie unterstreichen, dass der Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes die persönliche Selbstbestimmung und individuelle Autonomie in der schwierigen Frage der Selbsttötung stärkt. In Deutschland sei jetzt – ähnlich wie in den Niederlanden, Belgien und der Schweiz – der Weg frei für ein liberales Sterbehilfegesetz, durch das schwerkranken Menschen die Möglichkeit gegeben werden könne, eine Entscheidung für „humanes Sterben“ zu treffen.

Angst vor subtilem Druck auf Alte und Kranke

Auf der anderen Seite stehen die Kritiker der Karlsruher Entscheidung, zu denen auch die beiden großen Kirchen in Deutschland zählen. In ihren Augen bedeutet das Urteil einen Dammbruch des bislang in der Rechtsprechung geltenden Prinzips der Bejahung und Förderung menschlichen Lebens. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, so bemängeln sie, bewerte den Schutz des Lebens geringer als die persönliche Willensentscheidung. Es sei daher zu befürchten, dass alte und kranke Menschen durch die Zulassung organisierter Selbsttötungsangebote auf subtile Weise unter Druck gesetzt würden. Sie könnten übereilt zu derartigen Angeboten greifen, weil sie sich als Last für ihre Angehörigen fühlten.

Eine freie Entscheidung sicherstellen

Der Tübinger Sozialethiker Dietmar Mieth macht im Gespräch mit SWR1-Sonntagmorgen darauf aufmerksam, dass man zwar die Selbstbestimmung im Sinne des Bundesverfassungsgerichtes in den Mittelpunkt stellen kann. Gleichzeitig aber sei dieser Schritt unmissverständlich auf seine Authentizität zu überprüfen. Das heißt: Es müsse gewährleistet sein, dass jeder Wunsch nach assistiertem Suizid auch auf einer wirklich freien Entscheidung beruht. Dies sei aber sehr schwierig. Deshalb fordert Mieth eine breite gesellschaftliche Debatte über den assistierten Suizid. Auch der Bundestag will sich in einer grundlegenden Debatte mit diesem Thema beschäftigen. Ob dies in dieser Legislaturperiode noch stattfindet, ist offen.

Schwerpunkt „Selbstbestimmtes Sterben“ im Ersten

Aufgrund der großen Aktualität bringt das TV-Programm der ARD am kommenden Montag (23.11.20) ab 20.15 Uhr einen Themenabend über das selbstbestimmte Sterben. Es zeigt die Verfilmung des Theaterstücks „Gott“ von Ferdinand von Schirach, in dem es um den Wunsch nach einem assistierten Suizid geht. Da das Ende der Handlung offen ist, können die Zuschauer über den Schluss des Stücks mit abstimmen. Anschließend beschäftigt sich auch die Diskussionssendung „Hart aber fair“ mit dem Thema „Selbstbestimmtes Sterben“.

Szene aus dem Film ard-foto s1

Hinweis: Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, bieten verschiedenen Organisationen Hilfe und Auswege an:



Telefonseelsorge: 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222. Dort sind Mitarbeiter rund um die Uhr erreichbar, mit ihnen können Sorgen und Ängste geteilt werden. Die Telefonseelsorge bietet auch einen Chat an: telefonseelsorge.de Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die "Nummer gegen Kummer" – erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Hilfe – auch in türkischer Sprache – bietet das muslimische Seelsorge-Telefon „MuTeS“ unter 030 – 44 35 09 821. Die Mitarbeiter dort sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Eine Übersicht weiterer Angebote hat die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention unter suizidprophylaxe.de aufgelistet.

