Arbeitsrechtler: „Arbeitgeber kann nicht zum Impfen zwingen!“

Arbeitsrechtler im Interview: Impfpflicht durch Arbeitgeber? +++ 10 Jahre Bundesfreiwilligendienst ein Einblick aus Rheinland-Pfalz +++ Job als Strafverteidigerin: "Ich würde einen Mörder verteidigen!"

Darf der Arbeitgeber seine Mitarbeiter zur Corona-Impfung zwingen und sie diesbezüglich unter Druck setzen? Das Klinikum Ludwigshafen zumindest setzt im Kampf gegen die Pandemie auf verhältnismäßig strenge Regeln. Mitarbeiter, die sich "ohne medizinisch ersichtlichen Grund" gegen eine Schutzimpfung entschieden, müssten zum Ende ihrer Probezeit mit Kündigung rechnen. " und man stelle auch keine neuen Mitarbeiter ohne Impfung ein, so eine Sprecherin. Aber geht das arbeitsrechtlich überhaupt?Interview mit Arbeitsrechtler Professor Michael Fuhlrott

Weitere Themen der Sendung:

10 Jahre Bundesfreiwilligendienst: "Freiwillige sind viel motivierter". Reportage von Wolfgang Brauer.

So ist der Job als Strafverteidigerin. Reportage von Katha Jansen.

Mitreißend, schweißtreibend, extrem oder total normal: In unserem Berufepodcast "Zeig mir Deinen Job" begleiten wir junge Menschen in ihren ganz persönlichen Traumjobs. Diesmal waren wir bei Rechtsanwältin Fozia Hamida-Bhatti in ihrer Kanzlei in Tübingen und haben mit ihr über die schönen und auch die grausamen Seiten des Jobs als Strafverteidigerin gesprochen. Einen Teil der Geschichte gibt's im SWR1 Arbeitsplatz zu hören, die komplette Folge ist seit Donnerstag online.

Hör-Tipp: „Zeig mir Deinen Job – Der Berufe-Podcast“

Zeig mir Deinen Job!

SWR1Höreraktion: Frag den Karriere-Coach Martin Wehrle

"Lücken im Lebenslauf erwähnen?"



"Selbstständig neben dem eigentlichen Job?"

SWR1 Brief der Woche an Angela Merkel

Die in diesen Wochen eine Abfolge von vielen letzten Malen durchlebt. Letze Regierungserklärung, letzte Fragerunde - vielleicht ist das diesmal ja auch schon der letzte Brief der Woche an die Kanzlerin. Glosse von Christoph Azone