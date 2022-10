Bis Anfang des Jahres gab es drei konkurrierende Essenlieferservice mit Fahrradkurieren in Deutschland, doch mittlerweile ist nur noch Lieferando übrig. Wir sprechen darüber, was das Aus von Deliveroo und Foodora für die Rider bedeutet und blicken in dieser Spezialausgabe hinter die Kulissen der Sendung – denn Lieferando hat SWR1 Arbeitsplatz exklusiv bestätigt, dass das Unternehmen sich in Zukunft für Betriebsräte öffnen will.