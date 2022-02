"Ein bisschen wie ins offene Messer laufen"

Keine Maske, wenig Test-Bereitschaft und jetzt noch gelockerte Quarantäneregeln: Kita-Beschäftigte in Rheinland-Pfalz fühlen sich vergessen.

Fast 70 Kinder werden im Montessori-Kinderhaus "Sprösslinge" auf dem Uni-Campus in Mainz betreut. Hierher bringen Studierende, Uni-Angestellte, Professoren und Professorinnen ihre Kinder von eins bis sechs Jahren.

Im Flur haben die Erzieherinnen und Erzieher ihre Mund-Nase-Masken auf. Nicht aber, wenn sie mit den Kindern zusammen sind. Erzieherin Lisa Sommer erklärt:

"Man ist Sprachvorbild. Die müssen ja Mimik und Gestik erkennen können. Das ist mit der Maske ziemlich schwer."

Nicht nur deshalb sind Kita-Beschäftigte einem viel höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt als beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer. Noch ein Unterschied: Schülerinnen und Schüler müssen getestet werden, Kita-Kinder in Rheinland-Pfalz nicht.

Kita-Fachkräften fehlt Anerkennung

Das ärgert Erzieher Axel Pfeilschifter. Es sei noch immer ein komisches Gefühl, in einer Gruppe zu sein, ohne zu wissen, ob alle Kinder gesund sind.

"Hier werde ich reingeschickt für eine sehr lange Zeit mit Menschen, die zu 80 Prozent weder geimpft, noch getestet, noch genesen sind. Das ist ein bisschen ins offene Messer laufen. Also ein scheiß Gefühl. Sorry."

Auch Kita-Leiterin Nadine Zimmer findet das ungerecht. Es passe aber ins Bild: Für die Gesellschaft zähle der Erzieherberuf eben nicht. Sie fühlt sich immer noch mit Vorurteilen konfrontiert, dass "Kita-Tanten" lediglich singen, basteln und in die Hände klatschen würden. Viele Fachkräften fehle deswegen Anerkennung für ihre Arbeit.

"Wir sind für das Wohl dieser Gesellschaft mit zuständig. Das hat man gesehen, als Kitas geschlossen wurden. Aber wenn es dann darum geht, den Gesundheitsschutz zu betreiben, da war es dann doch nicht mehr ganz so wichtig."

Ganz praktisch zeige sich das zum Beispiel an der Test-Bereitschaft. So nimmt in der Mainzer Kita nur etwa die Hälfte der Kinder an freiwilligen Tests teil. Und auch die aktuellen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz geben den Kita-Beschäftigten nur wenig Sicherheit: Wenn es in einer Gruppe einen Krankheitsfall gibt, können die anderen Kinder schon am nächsten Tag wieder kommen. Ein negativer Schnelltest genügt. Eine mehrtägige Zwangsquarantäne für Kontaktkinder gibt es seit gut zwei Wochen nicht mehr.

Eltern werden von aktuellen Regeln entlastet

Was das Infektionsrisiko für die Erzieherinnen und Erzieher zusätzlich erhöht, bringt für die Eltern eine Entlastung, zum Beispiel für Andranik Thumasjan. Während des Lockdowns war seine kleine Tochter mehrere Wochen zuhause.

"Es ist extrem anstrengend, wenn man zu zweit berufstätig ist. Wir haben zum Glück Hilfe durch die Großeltern gehabt. Aber ohne sie wäre es vollkommen unmöglich gewesen."

Deshalb befürwortet Andranik Thumasjan die neuen lockeren Regeln. Gleichzeitig findet er es wichtig, dass weiterhin die Hygienemaßnahmen zum Schutz der Erzieherinnen und Erzieher eingehalten werden und dass nach wie vor getestet wird.

Bildungsministerium hält Testpflicht für Kita-Kinder nicht angemessen

Auch der Verband Kita-Fachkräfte Rheinland-Pfalz fordert, dass Corona-Tests in den Kitas verpflichtend werden, so wie in den Schulen. Doch Bettina Brück, Staatssekretärin im Mainzer Bildungsministerium, hält eine Testpflicht für kleine Kinder nicht für angemessen.

Kita-Leiterin Nadine Zimmer kann da nur mit dem Kopf schütteln. Sie lädt Politikerinnen und Politiker ein, einmal in ihrer Kita mitzuarbeiten.