"Behinderung von Gewerkschaftsarbeit ist eine Straftat"

Ab 1. März beginnen die Betriebsratswahlen in Deutschland. Der Vorsitzende des DGB Baden-Württemberg warnt vor Behinderungsversuchen und rechten Splittergruppen.

In rund 28.000 deutschen Betrieben wird ab nächster Woche gewählt: Bis Ende Mai können die Beschäftigten ihre Stimme abgeben und damit ihre Betriebsräte wählen. Zumindest in den Unternehmen, in denen es Arbeitnehmervertretungen gibt. Bei den Wahlen vor vier Jahren hat das rechtspopulistische "Zentrum Automobil" bei mehreren Autobauern Betriebsratsposten ergattert, darunter auch in den Daimler-Werken Untertürkheim, Sindelfingen und Rastatt sowie bei Porsche in Leipzig. "Zentrum Automobil" ist angetreten, etablierten Gewerkschaften wie der IG Metall etwas entgegenzusetzen.

Diese Entwicklung beobachtet auch Kai Burmeister, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB ) in Baden-Württemberg, mit großer Sorge.

Herr Burmeister, wie groß ist inzwischen der Einfluss dieser rechtspopulistischen Gruppierung?

Dort, wo die Rechten sind, sind sie gefährlich. Aber aktuell beobachten wir keinen rechten Flächenbrand in den Betrieben. Die Expansionsstrategie der Rechtsradikalen ist gescheitert. Sie treten nach unserer Erkenntnis nicht in mehr Betrieben an als bisher. Deshalb haben wir eine Situation, in der wir weder Panik noch Entwarnung geben. Dort, wo sie sind, schauen wir genau hin und klären auf. Und dort, wo sie nicht sind – und das ist die große Mehrheit der Betriebe –, stehen für die Beschäftigten mit den Betriebsratswahlen ganz andere Themen auf der Tagesordnung.

Kai Burmeister ist seit Anfang 2022 Bezirksvorstand des DGB in Baden-Württemberg. Pressestelle DGB/J. Röttgers

Zunächst aber zur Einordnung: Was bedeutet das in der praktischen Gewerkschaftsarbeit, wenn Sie sagen, das "Zentrum Automobil" ist rechts?

Dass das eine Gruppe ist, die eng mit anderen Organisationen aus dem rechtsradikalen Lager zusammenarbeitet. Und man könnte sagen, dieses "Zentrum Automobil" ist der Arm des Rechtsradikalismus in den Betrieben.

Wie äußert sich das in der Gewerkschaftsarbeit?

Die Gewerkschaften wie die IG Metall, die IG BCE und viele andere klären über die Machenschaften dieser rechten Gruppen auf. Diese Gruppen versuchen, Verunsicherung und Spaltung in die Belegschaft zu tragen. Und wir stehen für Solidarität und Zusammenhalt.

"Zentrum Automobil" hat angekündigt, sich auch für andere Branchen öffnen zu wollen, konkret für Pflege- und Klinik-Berufe. Dabei zielt man offenbar auf Impfskeptiker ab. Glauben Sie, das kann funktionieren?

Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil wir auch dort aufklären. Und es stimmt: Beschäftigte in der Pflege und in Gesundheitsberufen stehen unter enormen Belastungen. Die Rechten bieten aber auch hier keine Lösung. Und wenn man Verbesserungen haben will im Klinikalltag, wird das nur mit Gewerkschaften gehen und nicht mit irgendwelchen rechten Splittergruppen.

Zur Sendung: SWR1 Arbeitsplatz

Für die kommende Woche hat das "Zentrum Automobil" die Beschäftigten im Gesundheitswesen zu einem Streik gegen die Impfpflicht aufgerufen. Ist das eine reine Werbeaktion, – also Betriebsratswahlkampf?

Vermutlich ist das erst mal eine Wahlkampfaktion. Wir werden uns das anschauen. Ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit der Beschäftigten für Solidarität und Gerechtigkeit steht und den Rechtsradikalen die Rote Karte zeigen wird.

Am 1. März starten die Betriebsratswahlen. Aber jede sechste Gründung von Betriebsräten wird verhindert. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit Schluss ist mit dem sogenannten „Union Busting“?

Wir müssen die Klarheit haben, dass die Behinderung von Gewerkschaftsarbeit kein Kavaliersdelikt ist, sondern eine Straftat. Die muss entsprechend verfolgt werden durch entsprechende Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich damit gut auskennen und die dem entgegensetzen, was sie beschrieben haben. Nämlich dass Betriebsräte, die sich für Beschäftigte einsetzen, in ihrer Arbeit behindert werden.

Beschäftigte eines Unternehmens demonstrieren gegen die Zerschlagung ihres Betriebsrates. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Daniel Karmann

Wie sieht diese Behinderung in der Praxis aus? Was müssen da Betroffene durchmachen?

Die Bandbreite von Behinderungen von Betriebsratsgründungen ist sehr groß. Sie reicht von Einschüchterungsversuchen indirekter Art, über offene Drohung bis hin zu vorgeschobenen Kündigungen. All das geht nicht, all dem muss man eine Absage erteilen. Beschäftigte, die sich für ihre Rechte starkmachen, sind zu unterstützen. Und denen darf nicht gedroht werden.

Welche Unterstützung bieten Sie da als DGB den Gewerkschaften und Betriebsräten?