Die gute Nachricht: Die Mehrheit der Deutschen lehnt den

Rechtsextremismus ab. So steht es in einer repräsentativen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die schlechte Nachricht darin: Vor allem bei Jüngeren nehmen rechtsextreme Einstellungen zu. Die Verharmlosung des Nationalsozialismus ist bei 18 - 34-Jährigen am stärksten verbreitet.