Am Limit – das Jahr ist am Ende und viele Beschäftigte auch

Wie rauskommen aus dem Motivationstief +++ Gastro-Krise führt zu übervollen Fleisch-Kühltruhen +++ Brief der Woche an AKK +++ Welche Zukunft hat der Ski-Tourismus am Feldberg?

Am Limit - die Pandemie ist noch lange nicht am Ende, viele Beschäftigte aber schon

Homeoffice, Maskenpflicht, ständig neue Regeln: Seit bald zwei Jahren arbeiten wir unter Corona-Bedingungen und Besserung ist kaum in Sicht. Vielen geht da spätestens jetzt, im Dezember-Dauerdunkel, die Puste aus. Wie kommen wir aus diesem Motivationstief? Was können Beschäftigte tun, aber auch Chefinnen und Chefs? Gespräch mit Florian Becker, Professor für Wirtschaftspsychologie. Weitere Themen der Sendung: 2G-plus und abgesagte Feiern: Fleischgroßhändler in RP bleiben auf ihrer Ware sitzen. Reportage von Wolfgang Brauer.

Hat der Ski-Tourismus am Feldberg eine Zukunft? Und wenn ja, welche? Reportage von Sebastian Bargon.

Ist es unhöflich, die Kamera im Meeting auszulassen? Wie formuliere ich eine professionelle Abwesenheitsnachricht? Frag die Knigge-Expertin Carolin Lüdemann. SWR1 Brief der Woche an Annegret Kramp-Karrenbauer In Berlin häufen sich die Zapfenstreiche. Aber klar, die ehemalige Verteidigungsministerin kann man nicht ohne ziehen lassen. Wenn doch nur ihr Musikgeschmack besser wäre! Glosse von Christoph Azone

Sendung am Sa. , 18.12.2021 13:00 Uhr, SWR1 Arbeitsplatz, SWR1