Die Themen: Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen/Wiedereröffnung der „Sammlung Dursch“ im Dominikanermuseum Rottweil/Der Papst in Thailand/Glosse zum Kirchenwahl-Werbespot der Ev. Landeskirche Württemberg/Vollversammlung des ZDK in Bonn/Evaluation des Jesidinnen-Schutzprogramms in Baden-Württemberg/Vatikan bremst Bistumsreform in Trier - Gespräch mit Ulrich Pick/Vor den Kirchenwahlen der Ev. Landeskirche in Baden und in Württemberg/Ein letztes Foto – Jochen Hüskes fotografiert Sternenkinder/Friedhofs- und Bestattungskultur im Wandel/Inklusion in der Grundschule/Inklusion an Schulen aus Sicht der Lehrkräfte - Gespräch mit Gerhard Brand, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung Baden-Württemberg, (VBE)/Standpunkt: Schwimmbad nur für strenge Muslime in Frankfurt/Jugend – eine zu wenig beachtete Lebensphase – Gespräch mit Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor Deutsches Jugendinstitut Müncen (DJI)/Sagenhafter Ort – Rundgang historische Kirchen auf der Insel Reichenau

