Brauche ich das wirklich? Wie oft werde ich es wohl verwenden? Mit solchen Fragen beschäftigen sich sogenannte Minimalisten. Nachhaltigkeit und Konsumverzicht prägen ihren Alltag.

Unverpackt einkaufen

Lebensmittel sollten in so wenig Plastik wie möglich verpackt sein, sagt Korinna Schmitz. Deshalb geht sie gerne im Stuttgarter Unverpackt-Laden „Schüttgut“ einkaufen. Nudeln, Kaffee, Kichererbsen, aber auch Waschmittel oder Natron: hier kann sie sich alles, was sie zum Leben braucht in ihre eigenen, mitgebrachten Behälter füllen. Außerdem ernährt sie sich größtenteils vegan. Ernährung spielt eine wichtige Rolle in ihrem Lebenskonzept, sagt sie.

Korinna Schmitz im Unverpacktladen

Nachhaltig auf Reisen

Die Studentin liebt es außerdem zu reisen, neue Länder und Kulturen zu entdecken. Auf ihren Reisen lebt sie stets nach dem Motto „Weniger ist mehr“. Dabei ist sie ausschließlich mit Handgepäck unterwegs. Flüssiges Shampoo und Duschgel ersetzt sie deswegen durch feste Seifen. Dies sei nicht nur nachhaltig und spare Verpackungsmüll, sondern auch bei der Security sehr praktisch. Trotz wenig Gepäck hat sie dann aber doch eigentlich immer das Gefühl, zu viel eingepackt zu haben, sagt sie. Ihre Erfahrungen und jede Menge Tipps rund ums nachhaltige Reisen teilt sie auf ihrem Blog „Explorer on a Budget“.

Konsumstreik

Gero Gröschel definiert Minimalismus als die Einsicht, dass die Art und Weise, wie wir einkaufen und wegwerfen, keine langfristige Lösung für unseren Planeten Erde ist. Es sei wichtig, umzudenken. Eine Reise nach Nepal hat Gröschel zum Minimalismus inspiriert.

Er ist Fotograf und hat sich sein Büro zuhause eingerichtet. Die Tischplatte seines Schreibtisches hat er vom Sperrmüll, die Tischbeine sind selbst geschreinert. Lediglich ein paar Regale hat er sich vor Jahren noch selbst gekauft. Alles weitere in seiner Wohnung hat er Second-Hand erworben, geschenkt bekommen oder vom Sperrmüll. Etwas Neues kommt ihm schon lange nicht mehr in die Wohnung!

„Da bin ich schon länger in einem (…) Konsumstreik!“ Gero Gröschel

Ressourcen

Dabei geht es auch um Ernährung, sagt Gröschel. Er selbst habe sich lange Zeit sehr sorglos ernährt. Dann hat er angefangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und festgestellt: die Menge an verbrauchten Ressourcen, die mit Fleischkonsum einhergehen, kann er nicht mit sich vereinbaren. Heute lebt er vegetarisch.

Wie lebt es sich als Minimalist? Brauche ich das wirklich? Wie oft werde ich es wohl verwenden? Woher kommt es und wie wurde es hergestellt? Stellen Sie sich diese Fragen, bevor sie ein Produkt kaufen? Menschen, die einen minimalistischen Lebensstil pflegen, beschäftigen sich mit diesen und weiteren Fragen tagtäglich. Und hier gilt: weniger ist cool! Alina Michel und Dimi Triantafillu haben sich mit drei Stuttgarter Minimalisten getroffen und über Konsumverzicht und Nachhaltigkeit gesprochen.

Teilen statt kaufen

Gewisse Dinge braucht man so selten, die muss man nicht selbst besitzen. Sie können geteilt oder ausgeliehen werden. Wer Werkzeug braucht, kann die offene Werkstatt „Hobbyhimmel“ aufsuchen. Hier arbeitet Timo Nendel. Auch er ist Befürworter des Minimalismus. Dies sei die Reduzierung auf das Wesentliche, sagt auch er. Als Minimalist bezeichnet er sich aber selbst nicht.

„Ich bezeichne mich gerne als gar nichts. Außer das wissenschaftlich Nachweisbare, dass ich ein Mensch bin.“ Timo Nendel

Nendel sind Nachhaltigkeit und der Schutz unserer Erde ebenfalls wichtig. Vor allem aber auch die Reflexion des eigenen Konsums. Er selbst komme aus einem sehr konsumorientierten Haushalt. Alle paar Jahre wurden die Autos ersetzt, Schränke und Schubladen waren voll. „Von außen sah es ganz ordentlich aus aber hat man irgendwas aufgemacht, ist einem das Zeug entgegengefallen“, sagt er.

Millennials und Minimalismus

Verzicht und Reduktion findet bei vielen Menschen hauptsächlich ein paar Wochen im Jahr während der Fastenzeit statt. Gerade bei jüngeren Menschen aus der Generation der "Millennials" scheint jedoch ein Trend zur minimalistischen Lebensweise übers ganze Jahr abzuzeichnen. Ob das so stimmt und wie junge Menschen allgemein mit dem Thema umgehen, darüber haben wir in SWR1 Sonntagmorgen mit Christina Wunder gesprochen. Sie ist Botschafterin der Stiftung Generationengerechtigkeit in Brüssel.

Weniger ist mehr - Gespräch Christina Wunder INTERNET Weniger ist mehr - Gespräch Christina Wunder, Botschafterin der Stiftung Generationengerechtigkeit in Brüssel

Minimalismus im Kleiderschrank

Mode gehört neben Lebensmitteln und Zeitungen zu den verderblichsten Waren überhaupt. Mehrmals im Jahr bringt die Modeindustrie neue Trends auf den Markt. Für die Umwelt ist das fatal. Allein, um einen Jeans herzustellen, werden um die 8000 Liter Wasser verbraucht. Die Kleidung wird in der Regel billig unter schlechten Arbeitsbedingungen in Indien oder China produziert und muss deshalb mit dem Flugzeug lange Strecken zurücklegen, bis sie im Kaufhaus im Regal liegt. Wer etwas für die Umwelt tun möchte, sollte also an besten möglichst wenig Kleider kaufen. Doch man möchte doch auch gut aussehen und nicht immer nur das gleiche tragen. Die Lösung könnte ein minimalistischer Kleiderschrank sein, auch Capsule wardrobe genannt, übersetzt: kapselgroßer Kleiderschrank. Immer mehr Stilberater bieten Kurse an, in denen sie erklären, wie man so einen Capsule wardrobe erstellt.