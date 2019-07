Am 20.Juli 1944 sollte Hitler durch einen Anschlag sterben und das nationalsozialistische Regime entmachtet werden. Der Umsturzversuch scheiterte. Der Offizier Claus Schenk Graf von Stauffenberg wurde zur Symbolfigur des deutschen Widerstands. Der 75. Jahrestag ist auch Anlass für zahlreiche Diskussion um die Rolle Stauffenbergs und um seine Motive, sich im Widerstand gegen Hitler zu engagieren.

In Hitlers Hauptquartier "Wolfsschanze" in Ostpreußen findet an diesem Tag eine Lagebesprechung statt. Mit dabei ist Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Er hat eine Aktentasche mit einem Sprengsatz in der Baracke deponiert. Anschließend verlässt von Stauffenberg den Raum unter einem Vorwand. Graf von Stauffenberg hört noch die Explosion, während er das Gelände des Hauptquartiers verlässt, im sicheren Glauben, das Hitler tot ist. Was von Stauffenberg aber nicht weiß: Hitler hat den Anschlag überlebt.

"Operation Walküre"

Eigentlich sollte der Anschlag der Auftakt zur "Operation Walküre" sein. Damit wollten die Verschwörer um Oberst von Stauffenberg, das Deutsche Reich von der Herrschaft der Nazis befreien, eine neue Regierung konstituieren und letztendlich den Krieg beenden. Aber der Staatsstreich scheitert. Das oppositionelle Netzwerk um von Stauffenberg wird noch am Tag des Umsturzversuchs enttarnt und in der Nacht auf den 21. Juli werden von Stauffenberg und einige seiner Mitstreiter in Berlin hingerichtet. Anfang August beginnen die Schauprozesse vor dem Volksgerichtshof.

Kein "Attentäter"

Zum 75. Jahrestag des gescheiterten Umsturzversuchs hat sich die Stauffenberg-Enkelin Sophie von Bechtolsheim mit einem Buch in die Diskussionen eingebracht. "Stauffenberg - Mein Großvater war kein Attentäter", so der Titel.

Die 51-jährige Historikerin wehrt sich damit gegen die Bezeichnung "Attentäter". In der Vergangenheit habe sie das bejaht, aber immer mit einem leichten Unbehagen, „weil das so danach geklungen hat, als sei das, wie so eine Berufsbezeichnung oder wie ein Persönlichkeitsprofil“.

Und das andere sei: „Gerade in heutiger Zeit sind Attentäter sehr stark negativ besetzt, weil es Menschen sind, die Terror in die Welt bringen wollen. Die Verschwörung des 20. Juli, war das Gegenteil, sie wollte nicht Tyrannei und Terror in die Welt bringen, sondern Tyrannei und Terror beenden“, sagt Sophie von Bechtolsheim.

Stauffenberg – einer von vielen

Sie habe relativ spät angefangen sich für die politische Dimension des 20. Juli zu interessieren und von Stauffenberg sei ein Teil einer relativ großen Gruppe. Es sei von ihrem Großvater keine "One-Man-Show gewesen, er war einer von vielen", betont von Bechtolsheim. Geschichtsvermittlung sei, das merke sie auch, wenn sie Vorträge in den Schulen hält, immer leichter, wenn sie personalisiert wird. Zum Beispiel ähnlich, wenn es um den Widerstand der "Weißen Rose“ und Sophie Scholl geht.

Das Erbe des 20. Juli 1944

Sophie von Bechtolsheim sieht im Erbe des 20. Juli zwei Ebenen. Zum einen die historische Bedeutung: Es wäre der Tag gewesen "an dem tatsächlich das Rad der Geschichte in eine andere Richtung hätte rollen können, wenn das Attentat gelungen wäre und das Unrechtsregime beseitigt worden wäre, hätte sich die Geschichte anders entwickelt“.

"Zeitlose Bedeutung"

Ihrer Ansicht nach gibt es aber noch zum anderen eine „zeitlose Bedeutung“, nämlich die Auseinandersetzung mit dem eigenen Gewissen, mit der Verantwortung. Und „dann der ungeliebte Zwilling der Verantwortung – nämlich die Schuld oder die eigene Schuldfähigkeit und auch zu erkennen, dass man, um nicht schuldiger zu werden, im Zweifel Schuld auf sich nehmen muss.“