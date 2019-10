Die Themen: Religiöse Tattoos sind weiterhin beliebt/Ein Pater segnet Hunde, Ziegen und Schildkröten/Polizist in Los Angeles lädt Video von obdachloser Sängerin hoch/Umfrage zum Internationalen Tag einfacher Freuden/Flüchtlinge werden Straßenbahnfahrer bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH/Junge Muslime in Heidelberg wollen eine Akademie gründen/Die schwankende Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück/Bloß keine politischen Diskussionen anfangen. Die Arbeit einer Friedensfachkraft aus Neustadt a.d.W./Naturschützer wehren sich gegen Funpark am Grünten/Der Wald als stiller Rückzugsort/Umwelt, Zölibat, Indigene. Die Amazonas-Synode in Rom beginnt/Die polnische PiS-Partei und die katholische Kirche/Seehofers Charme-Offensive in Ankara. Ein Standpunkt/Live: Warum bei der Turn-WM in Stuttgart auch erfahrene Turnerinnen am Start sind/Spirituelle Waldwanderung im Nationalpark Eifel Redaktion: Petra Pfeiffer mehr...