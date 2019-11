Die Themen: Ausstellung: „Vom Himmel hoch …“ die Figuren des Marienaltars und die Wasserspeier des Mainzer Doms/Eine Kirche als Wohnhaus am Beispiel Trier-Ehrang/30 Jahre Mauerfall: Spielt Ost /West für junge Leute noch eine Rolle?/After-work-Stille in der Stadtbahn Karlsruhe/Laternen-Trends 2019 in Villinger Kindergarten/Stichwort: St. Martin/Baden-Württembergisches Hochschul-Stipendienprogramm für syrische Flüchtlinge/Letze Hilfe Kurs in Baden-Baden/Anti-aggressions-Training an Nürtinger Schule/Panik vor Problemschulen – warum die Bildungsungerechtigkeit schon mit der Grundschule beginnt/10. Todestag von Nationaltorhüter Robert Enke: Depression - Die Geschichte von Fußballprofi Mike Wunderlich/Traumatisierte Lokführer – Gespräch mit Volker Reinken, Chefarzt Vincera Klinik für Psychotherapie in Bad Waldsee /Standpunkt: Hartz-Vier-Urteil - Sanktionen sind richtig/EKD-Synode in Dresden, Live-Gespräch mit Nela Fichtner/Geschichte der Synagoge in Konstanz

