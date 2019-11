Am. 11. November ist Martinstag. Er ist von verschiedenen Bräuchen geprägt, wie Laternenumzügen, Martinsgansessen oder Martinssingen. Doch wer war der heilige Martin?

Dauer 1:42 min Stichwort: St. Martin Stichwort: St. Martin

Viele Legenden ranken sich um den heiligen Martin von Tours an der Loire, besser bekannt als Sankt Martin. Meistens lernt man ihn bereits im Kindesalter kennen. Bei Laternenumzügen stellt immer ein Reiter, häufig auf einem Schimmel, bekleidet mit einem roten Mantel, den heiligen Martin dar.

Geschichten und Legenden

Die beiden bekanntesten sind wohl die Geschichten vom Mantel und vom Versteck im Gänsestall. Martin soll sich in einem Gänsestall versteckt haben, weil er nicht Bischof von Tours werden wollte. Er selbst hielt sich für unwürdig für dieses hohe Amt. Die Gänse jedoch schnatterten so laut, dass Martin am Schluss doch gefunden wurde und somit auch geweiht werden konnte.

Symbol für das Teilen

Besonders bekannt ist der heilige Martin jedoch wegen der Legende vom geteilten Mantel. An einem Wintertag begegnet Martin am Stadttor von Amiens einem armen, unbekleideten Mann. Alle anderen Menschen eilen achtlos an dem Bettler vorüber, nur Martin bleibt stehen. Weil er außer seinem Mantel nichts bei sich trägt, was er dem Armen geben könnte, teilt er kurzerhand seinen Mantel mit dem Schwert und gibt eine Hälfte dem armen Mann. In der folgenden Nacht erscheint Christus, bekleidet mit dem halben Soldatenmantel, Martin im Traum. Denn in der Gestalt des Bettlers habe Martin Christus selbst geholfen. Die Legende wird heute noch gerne erzählt, um Kindern das Teilen näher zu bringen.

Martin teilt den Mantel dpa Bildfunk Franz-Peter Tschauner

St. Martin – es hat ihn tatsächlich gegeben

Der heilige Martin ist nicht nur eine Legende. Es hat ihn tatsächlich gegeben. Er wurde im Jahr 317 nach Christus in Szombathely geboren. Das liegt im heutigen Ungarn. Der Sohn eines römischen Tribuns trat auf Wunsch seines Vaters in die Armee ein. Nach seiner Bekehrung zum Christentum ließ sich Martin mit 18 Jahren taufen, quittierte den Militärdienst. 20 Jahre später wurde er zum Bischof von Tours an der Loire gewählt. Als Nothelfer, Ratgeber und Wundertäter soll er weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden sein. Am 8. November 397 starb Bischof Martin in Tours. Er wurde 81 Jahre alt. Am 11. November wurde er dort beigesetzt.

Von allen Kirchen verehrt

Bis heute wird Bischof Martin sowohl in der katholischen als auch evangelischen, anglikanischen und orthodoxen Kirche als Heiliger verehrt. Der heilige Martin gilt als Patron der Schneider, Bettler, Geächteten und Kriegsdienstverweigerer. Bistumspatron ist Sankt Martin in Mainz, Rottenburg, Szombathely und Eisenstadt. Sein Grab in der neuen Martinsbasilika von Tours ist eine bedeutende Wallfahrtsstätte.

Bräuche und Feierlichkeiten

Wenn in einer Gemeinde ein Laternenumzug stattfindet, versammeln sich häufig die Teilnehmer um das Martinsfeuer. Licht spielt bei vielen Festen in der dunklen Jahreszeit eine wichtige Rolle, so auch am Martinstag. Ein Beispiel ist das bekannte Laternenlied „Ich gehe mit meiner Laterne“. Darin heißt es: „Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir.“

Dauer 1:49 min Laternen-Trends 2019 in Villinger Kindergarten Laternen-Trends 2019 in Villinger Kindergarten

Vielerorts wird auch das Martinssingen praktiziert. Dabei gehen Kinder singend mit ihren bunten Laternen von Haus zu Haus und erhalten Süßigkeiten, Gebäck und andere Gaben. Das Martinssingen soll die Idee des Teilens symbolisieren.

Traditionelles Festessen und Gebäck

Eine weitere Tradition betrifft die Martinsgans. An diesem Tag wird gerne eine Gans aufgetischt. Nach einer Überlieferung hängt das damit zusammen, dass nach dem Martinstag die vorweihnachtliche Fastenzeit beginnt und die Erntezeit zu Ende geht. So sollen Menschen gerne deftiges und fettreiches zubereitet haben, bevor die Fastenzeit begann. Aber auch die Legende vom Versteck im Gänsestall könnte mit hineinspielen.

Ein beliebtes Gebäck ist der „Martinsweck“. Er wird nach dem Laternenzug an die Kinder verteilt. Dabei handelt es sich um ein Hefeteiggebäck in Form eines Männchens. Die Augen und Jackenknöpfe sind aus Rosinen. Das Männchen hält eine Tonpfeife in der Hand.