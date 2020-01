Die Themen: Wunschbaum - Wenn der Weihnachtsbaum zur Pinnwand/Die EU ist für Diego aus Brasilien, die Chance seines Lebens / Brückentag – Was machen Sie am 27.12.?/Weihnachtsessen in Kenia/Die Weihnachtssüßigkeiten Italiens/SWR1- Hörergeschichte - "Mein unvergessliches Weihnachten“/Mit Baby Jesus gegen Trump: eine besondere Krippe in Los Angeles/Freude, Liebe und Kekse –Teilen lernen im humanistischen Kindergarten/Ökologisch und nachhaltig Leben - Familie übt Eine-Welt-Verbrauch/Wie nachhaltig ist Sharing – Economy?/Welche Werte teilen wir - der Rat der Religionen in Ulm/Die Stiftung Weltethos und der interreligiöse Dialog/Was haben Sie dieses Jahr mit anderen Menschen geteilt?/Öffentliche Kleiderstange für Bedürftige/Zuhause in der Geburtskirche – Ein Restaurateur in Bethlehem

Redaktion: Cüneyt Özadali