Welchen Herausforderungen begegnen jüdische Gemeinden? Barbara Traub ist Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs. Wir haben mit ihr über Rosch ha-Schana und das jüdische Leben in Deutschland gesprochen.

Zentral ist für Barbara Traub die Kinder- und Jugendarbeit. Deswegen habe die Gemeinde auch eine Kita, die in den vergangenen Jahren enorm gewachsen sei. Es sei die wichtigste Aufgabe aller Gemeinden, "in die Zukunft hinein die Gemeinden zu stärken", die Identität zu stärken, die jüdische Werte zu vermitteln und damit jüdisches Leben in der Gesellschaft weiterzubringen.

Wurzeln kennen

"Jüdinnen und Juden verstehen sich als Teil dieser Gesellschaft, bringen sich aktiv ein, aber es ist auch wichtig seine Identität zu kennen, seine Wurzeln zu kennen und zu wissen woher man kommt, damit man seine Religion und Traditionen weitertragen kann."

Tradition weitergeben

Die Weitergabe der jüdischen Tradition sei auch das Wichtigste bei jedem jüdischen Fest, erklärt Barbara Traub mit Blick auf das Neujahresfest Rosch ha-Schana. Neben der Kita mit 70 Plätzen hat die Gemeinde auch eine jüdische Grundschule.

Kern jüdischer Identität

"Das Wissen, wo man herkommt, der Glaube, an den einen und einzigen Gott, machen die jüdische Identität aus", sagt Traub. Die Gemeinden seien heute aber viel pluraler aufgestellt. Es gebe Menschen, die sehr religiös, orthodox praktizierend seien, viele traditionelle Juden und auch eine Gruppe, die liberal orientiert sei. Eine weitere Gruppe definiere sich zwar nicht religiös, würde sich aber aufgrund eines gemeinsamen geschichtlichen Zusammenhalts als Juden definieren.

Rosch ha-Schana Juden in der ganzen Welt feiern am Montag und Dienstag das jüdische Neujahrsfest Rosch ha-Schana. An das Fest schließen sich zehn Tage der Einkehr und Buße an, die mit dem Versöhnungsfest Jom Kippur enden. Zusammen sind Rosch ha-Schana und Jom Kippur die wichtigsten Feiertage der jüdischen Religion. An Rosch ha-Schana, übersetzt das "Haupt des Jahres", feiern Juden den Anfang der Schöpfung. Das Neujahrsfest erinnert an den Bund zwischen Gott und dem Volk Israel. Die Gläubigen sollen Bilanz ziehen ihres moralischen und religiösen Verhalten und sich zu guten Taten im neuen Jahr verpflichten. Rosch ha-Schana beginnt, wie alle hohen jüdischen Festtage, am Vorabend. Die Menschen kommen in der festlich geschmückten Synagoge zusammen, um zu beten. Als Höhepunkt gilt das Blasen der Posaune - des Schofars, eines Widderhornes -, das die Gläubigen an ihre moralischen Pflichten erinnern soll. Während der häuslichen Feier mit der Familie wird der Segen über Wein und Brot gesprochen. Das Brot wird dabei in Honig statt in Salz getaucht. Auch Apfelstücke werden als Symbol der Hoffnung auf ein gutes, süßes Jahr in Honig getaucht gegessen.

Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion

In den 1990er Jahren und danach sind die Gemeinden in Deutschland durch Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion stark gewachsen. Integrationsarbeit sei heute nicht mehr notwendig, sagt Traub. "Was wir heute mit Freude feststellen ist, dass wir als Gemeinde zusammengewachsen sind." Zugewanderte Familien schätzten es sehr, dass die Gemeinden ihnen die Möglichkeit gebe, den Glauben zu vermitteln und ihren Kindern weiterzugeben. Vielen sei es in der Sowjetunion nicht möglich gewesen, ihren Glauben zu praktizieren.

Wachsender Antisemitismus

"Wir stellen fest, dass es einen wachsenden Antisemitismus gibt. Es gibt antisemitische Straftaten." Das beschäftige die Gemeinde in den letzten Jahren zunehmend, erklärt Traub. Gemeindemitglieder fühlten sich verstärkt verunsichert. Dabei gehe es nicht nur um Straftaten im unmittelbaren Umfeld. Auch solche in anderen Ländern hätten einen Einfluss auf die Gemeindemitglieder.

Baden-Württemberg

Die Zahlen belegten, dass die antisemtischen Straftaten in den letzten Jahren angestiegen seien, auch in Baden-Württemberg. Man habe bisher aber kein ausreichendes Zahlenmaterial. "Wir stellen fest, dass sehr viele Vorfälle unterhalb der Strafgrenze sind. Die werden bislang überhaupt nicht erfasst." Deswegen habe Baden-Württemberg als eines der ersten Bundesländer einen Antisemitismusbeauftragten berufen. Eine wichtige Aufgabe für ihn sei es, Zahlen zu den Vorfällen zu ermitteln. "Was in Schulen passiert, in den verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens abläuft, um überhaupt genauere Aussagen treffen zu können", sagt Barbara Traub. "Was wir natürlich real feststellen können, ist, dass sich Hate Speech im Internet verstärkt hat und aggressiver geworden ist."