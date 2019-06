Fünfzig Tage nach Ostern ist Pfingsten. Aber wie hängt das Fest mit der Kirche und dem Heiligen Geist zusammen?

Von den drei wichtigsten christlichen Festen Weihnachten, Ostern und Pfingsten ist das Pfingstfest am schwersten zu fassen. An Weihnachten gibt es ein Kind, den Mensch gewordenen Gott. An Ostern gedenken die Christen nach dem Leiden Jesu seiner Auferstehung. Aber was ist Pfingsten?

Die Überlieferung

Pfingsten wird am 50. Tag nach Ostern gefeiert. An diesem Tag kamen die Schüler Jesu nach der biblischen Überlieferung zusammen, um das jüdische Fest Schawuot zu feiern. Dabei wird an die Offenbarung der Tora, also der Heiligen Schrift, an das Volk Israel erinnert. Jesu Anhänger hatten den Sinn von Leiden, Sterben und Auferstehen ihres Herrn noch nicht ganz begriffen, geschweige denn ihre Rolle gefunden, die sich daraus ergeben sollte.

Frischer Wind

In der Apostelgeschichte wird beschrieben, dass der Heilige Geist über die Anhänger Jesu kam: Es sei laut gewesen, ein Brausen wie bei einem Sturm, man habe Feuerzungen gesehen und die Schüler Jesu hätten in fremden Sprachen gesprochen. Durch den ungewöhnlichen Krach angezogen seien viele gekommen, die zunächst Spott auf den Lippen hatten, die dann aber die Botschaft der Anhänger Jesu begriffen.

Zwei Dinge kommen also an Pfingsten zusammen: Die Schüler Jesu erfassen den Sinn dessen, was an Ostern geschah, sie reden darüber und werden verstanden, von allen. Dass dies funktionierte wird dem Heiligen Geist zugeschrieben, jener Kraft Gottes, die zumeist still und leise im Verborgenen wirkt.

Die Ausgießung des Heiligen Geistes Imago Duccio di Buoninsegna (1255-1319)

Immer dann, wenn Verständigung gelingt, wenn Mauern und Gräben überwunden werden, wenn Hass aus der Welt geräumt wird, schreiben Christen dies dem Heiligen Geist zu. Und natürlich ist er auch dann am Werk, wenn Menschen von einer Idee angetan sind, wenn sie begeistert werden.

Diesen Aspekt betonen vor allem die Pfingstkirchen. Für sie ist das "persönliche Pfingstereignis" wichtig, dass jemand seine eigenen Erfahrungen mit der Begeisterung durch den Heiligen Geist gemacht hat. Die großen Kirchen sehen das Pfingstfest als Geburt der Kirche. Denn seither werde öffentlich gepredigt und Interessierte ließen sich taufen.

Dass das Pfingstfest für die Kirche sehr bedeutend ist sieht man am Pfingstmontag. Schon im Judentum werden wichtige Feste acht Tage lang gefeiert. Die Kirche übernahm das zunächst, dampfte die acht Tage aber später auf zwei ein.

Göttlicher Atem

Theologen ist es von jeher schwer gefallen, den Geist Gottes zu beschreiben. In der Dreifaltigkeitslehre ist der Heilige Geist neben Gott Vater und dem Sohn Jesus eine der drei Personen der göttlichen Dreifaltigkeit. Das hilft heute aber nicht viel zum Verständnis.

Im Hebräischen und Griechischen ist das Wort für den Geist "Wind, Atem". Die Luft ist immer da, man spürt sie aber nur, wenn sie sich bewegt. So sei auch der Heilige Geist an seinen Wirkungen zu spüren. Die Kirche benennt sieben Zeichen, an denen man den Heiligen Geist erkennen kann: Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht.

Weil das Lukas-Evangelium berichtet, der Heilige Geist sei in Gestalt einer Taube erschienen, wird er in der bildenden Kunst meist so dargestellt. Im Mittelalter war es üblich am Pfingstsonntag symbolisch eine Taube vom Kirchengewölbe auf die Gläubigen herab flattern zu lassen. Später wurde die lebendige Taube oft durch eine aus Holz ersetzt.