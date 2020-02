Die Themen: ehrenamtliches Engagement in der Vesperkirche Stuttgart/Kreppel mit Kassenbon aus Zuckerguss/Beethovenbabys - Orchester des Mainzer Staatstheater begleitet Säuglinge bis in Grundschulalter/Coronavirus - Chinesen in Deutschland sprüren Diskriminierungen/Bürgerentscheid am Wochenende - Sollen Kirchenglocken in der Nacht läuten /Urteil zum Relieff "Judensau"/"Führe uns nicht in Versuchung"- Neue Übersetzung des Vaterunser/Für den Oscar nominiert - Dokufilm "The Cave"/Die Kunst des Miteinander-Redens - Auswege aus der Polarisierungsfalle in Zeiten der großen Gereiztheit/Tag der Kinderhospizarbeit - Die Erfahrungen eines freiwilligen Helfers/Standpunkt: Abgesetzt, beurlaubt,suspendiert? - Streit um Erzbischof Gänswein/Zensurgesetz oder Schutz für Lesben, Schwule und Bisexuelle – Schweiz stimmt ab über Erweiterung der Rassismus-Strafnorm/Valentinstag "Macht Liebe blind" Was ist dran an den Sprichwörtern zu Liebe

Redaktion: Cüneyt Özadali mehr...