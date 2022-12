Madonna gilt als der weibliche Superstar der 80er überhaupt. Es hagelt weltweit Nummer-Eins-Hits. In Deutschland ist sie damals zwar auch irre populär, aber nicht gerade in den Charts. Wie viele Nummer-Eins-Hits hat Madonna hierzulande in den 80ern?

Die 80er sind zwar Madonnas Jahrzehnt, trotzdem landet hierzulande nur ein Song auf Platz 1 der Single-Charts: 1987 "La Isla Bonita". In den UK-Charts ist sie im selben Zeitraum sechsmal auf der 1; in den US-Charts sogar siebenmal! In den 90ern landet keiner ihrer Titel an der Spitze der deutschen Single-Charts. Erst in den 2000ern läuft es besser: Drei Mal ist sie ganz oben auf dem Treppchen.