Die Themen: Tag des offenen Denkmals - musikalischer Rundgang durch die Dorfkirche Erlenbach/Obdachlose bereiten sich auf den Winter vor/Steineklopfen statt Schule - Kinderarbeit in Uganda in Zeiten von Corona/Entspannen mit Tieren: Ziegen-Yoga begeistert Teilnehmer/Brasilien: Keine Ende des Corona-Dramas in Sicht/Missbrauch an Ordensschwestern in Afrika und Asien/Dubioser Kirchenverkauf in Ludwigshafen-West/ Kinderpornographie: Wenn Ermittlungen an die Substanz gehen/Wie sieht's aus bei der Prävention von sexueller Gewalt im Sport?/Sommerlesetipp: Jan Weiler "Die Ältern"/Katholisches Mädchen wird evangelischer Pfarrer/Standpunkt: Helfen, nicht reden!/50 Jahre fairer Handel - Gespräch mit Andrea Fütterer, Vorstandsvorsitzende Forum Fairer Handel/Von der Müsli-Nische zur hippen Boutique: Weltläden im Wandel - Redaktion: Sabine Brütting