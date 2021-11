Ampel-Koalition will Fachkräftemangel bekämpfen: So wichtig sind Menschen mit ausländischen Wurzeln für den deutschen Arbeitsmarkt ++ Brief der Woche an die Adventskalender-Hersteller ++ Frag die Knigge-Expertin Carolin Lüdemann: Umgang mit pampigen Kollegen ++ Zeig mir Deinen Job! Krankenpflegerin Jamina

"3G am Arbeitsplatz - Security Firmen haben Hochkonjunktur". Karte gesperrt, Zugang verwehrt: So geht es seit einigen Tagen vielen Beschäftigten, die weder geimpft noch genesen sind. Sie kommen nicht mehr rein in ihren Betrieb. Es sei denn, sie können einen negativen Corona-Test vorweisen. Das schreibt das neue Infektionsschutzgesetz vor, das am Mittwoch in Kraft getreten ist. Viel Aufwand für die Arbeit-geber: Sie sind verpflichtet, streng zu kontrollieren, sonst drohen hohe Bußgelder. Weil viele Unternehmen damit überfordert sind, setzen sie auf die Hilfe von Security Firmen, die sich vor Anfragen derzeit kaum retten können,wie Wolfgang Brauer berichtet. Weitere Themen der Sendung: "Ampel-Koalition will Fachkräftemangel bekämpfen - So wichtig sind Menschen mit ausländischen Wurzeln für den deutschen Arbeitsmarkt". Interview mit Sarah Pierenkemper vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft

"Umgang mit pampigen Kollegen". Frag die Knigge-Expertin Carolin Lüdemann.

"Zeig mir Deinen Job! Krankenpflegerin Jamina". Autorin: Lena Stadler SWR1 Brief der Woche an die Adventskalender Hersteller Der 1. Advent steht vor der Tür. An diesem Wochenende werden wieder jede Menge

Adventskalender gekauft. Ein Mega-Geschäft, das sich zum Kuriositäten-Kabinett entwickelt hat. Glosse von Sabine Geipel.