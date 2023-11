Fastnacht feiern trotz Krisen und Kriegen? Von Corinna Lutz

In den Karnevalshochburgen wurde gestern zum 11.11. gefeiert, getanzt und gelacht. Ist das angesichts der aktuellen Kriege und Krisen angemessen?

Wenn Sie mich fragen, wird die Welt nicht besser, wenn wir in Mainz keine Fastnacht mehr feiern. Damit wäre niemandem geholfen. Ganz im Gegenteil: Uns würde eine wichtige Kraftquelle fehlen. Denn feiern tut gut, macht den Kopf frei und gibt uns Energie - und die brauchen wir. Zum Beispiel, um alle unsere Sinne zu schärfen, um anderen zu helfen oder um anzupacken.

Es ist also nicht so, dass wir bis Aschermittwoch völlig betrunken und unempathisch durch die Mainzer Altstadt wanken und all die schlechten Nachrichten, die es gerade gibt, ausblenden.

Dafür sorgen schon die vielen geistreichen politischen Beiträge in den Fastnachtssitzungen. Dort wird uns nicht nur als Gesellschaft der Spiegel vorgehalten, Politiker aller Couleur und die Kirchen bekommen ihr Fett weg. Wenn etwas auf den Nägeln brennt, dann wird das benannt. Klipp und klar - da wird lang drumherum geredet.

Und auch die Motivwagen die bei uns in Mainz an Rosenmontag durch die Stadt rollen sind nicht einfach nur bunt. Sie sind oft auch ein Symbol für Weltoffenheit und Toleranz.

Für uns in Mainz ist die Fastnacht eine Konstante - auch in Krisenzeiten. Ja, wir nehmen an einigen Tagen eine Auszeit von Problemen, dafür kommen wir aber gestärkt zurück. Und das hilft uns allen viel mehr, als der Verzicht. In diesem Sinne: Helau!