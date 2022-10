Game-Designer Yaar entwickelt ein Computerspiel, das sich an den Erlebnissen seiner Großmutter im Krakauer Ghetto orientiert. Was als Reise in die Vergangenheit beginnt, wird schnell zur Suche nach der eigenen Identität. Die Regisseurinnen Jana Matthes und Andrea Schramm von »Endlich Tacheles« im Gespräch mit Cordelia Marsch. mehr...