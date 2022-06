Visionäre und getriebene Menschen stehen häufig im Fokus von Werner Herzogs Filmen. Personen, die eine Idee haben, die sie nicht loslässt, egal wie riskant, oder wie naiv sie sein mag. So ergeht es auch dem Ingenieur Dr. Graham Dorrington in The White Diamond, der mit seinem selbst konstruierten Luftschiff über Regenwälder fliegen will, um das Leben in deren Baumkronen zu dokumentieren.