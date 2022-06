»Was tun« von Michael Kranz - ausgezeichnet mit dem Publikumspreis

And the winner is »Was tun« von Michael Kranz: Eine Zuschauer*innen-Jury der SWR Landesschau Baden-Württemberg hat am 16. Juni den Publikumspreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises verliehen.

Neugeschaffener Publikumspreis der Landesschau Baden-Württemberg gestiftet von MFG und LFK Eine Zuschauer*innen-Jury der SWR Landesschau Baden-Württemberg entschied in diesem Jahr zum ersten Mal über den mit 3.000 Euro dotierten Publikumspreis, gestiftet von der Landesanstalt für Kommunikation und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Der Preis für das Jahr 2021 wurde am 16. Juni im Rahmen der SWR Landesschau Baden-Württemberg verliehen und ging an den Dokumentarfilm »Was tun« von Michael Kranz.