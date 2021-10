Janna Ji Wonders: „Ein magischer Platz und Zufluchtsort“

per Mail teilen

Schon als Kind hat Regisseurin Janna Ji Wonders ihre Familie gefilmt. So entstand aus viel Archivmaterial und neuen Interviews ein spannendes Familienporträt.

Einen Teil ihrer Kindheit verbrachte Wonders am bayerischen Walchensee. In ihrer Doku „Walchensee Forever“ erzählt sie die Geschichte der Frauen in ihrer Familie über ein Jahrhundert hinweg.

Sie hat den Eindruck, „dass ich den Film schon angefangen habe, als ich noch ein Kind war”. Denn ihre Mutter hatte eine Videokamera, filmte und interviewte Janna als Kind. Und das Mädchen machte das genauso.

Neue Interviews entstanden mit Mutter und Oma, die wenige Tage vor ihrem 105. Geburtstag starb. Und auf dem Speicher des Cafés fand Wonders wertvolles Archivmaterial: Fotos, Dias, Filme, Tonbänder.