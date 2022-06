Helmut Lachenmann entführt in seinen Konzerten in eine unbekannte, neue Welt des Hörens. Durch seinen kreativen Einsatz von Instrumenten und Gegenständen schafft er Neufassungen von Kompositionen mit wahrer Leidenschaft.

»Helmut Lachenmann – My Way« – Die Preisverleihung

Kritiker: „Das ist doch keine Musik, was Sie da schreiben.“ Antwort von Helmut Lachenmann: „Ja wunderbar, endlich mal keine Musik! Was ist es dann?“

Wer Helmut Lachenmanns Musik verstehen will, muss lernen, auf eine andere Art zu hören. Seine kreative und außergewöhnliche Musikart regt die Menschen zum Nachdenken über die Musik an. Der in Stuttgart geborene Komponist versucht mit seiner einzigartigen Geräuschmusik, eine Art "Nicht-Musik" zu machen. Es geht dabei nicht um neue Klänge, sondern um ein immer wieder anders eingerichtetes Hören.

Der Film erzählt den Lebensweg des Komponisten und begleitet ihn bei Proben mit Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern, in Leonberg, auf den Spuren seiner Lehrzeit bei Luigi Nono, am Opernhaus Zürich sowie in seinem Refugium hoch über dem Lago Maggiore.

Eine Filmbesprechung zum Dokumentarfilm »Helmut Lachenmann – My Way« von Anja Kalischke-Bäuerle.

Die Regisseurin Wiebke Pöpel des Dokumentarfilms »Helmut Lachenmann – My Way« im Gespräch mit Sigrid Faltin.

Nach einem Studium an der Universität Köln (Regionalwissenschaften Lateinamerika) und mehreren Auslandsaufenthalten studierte Wiebke Pöpel von 1997 bis 2001 an der Kunstakademie Maastricht Audiovisuelle Kommunikation. In den folgenden Jahren arbeitete sie als Cutterin und Kamerafrau für Film und Fernsehen, daneben realisierte sie eigene Film- und Videokunstprojekte, so die preisgekrönten Tanzfilme „Fora Dentro“ (2004) und „Circulatura“ (2007). Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden seit vielen Jahren Künstlerporträts und Festivaldokumentationen der Schlossmediale Werdenberg. Von 2015 bis 2018 realisierte sie die preisgekrönte DVD-Serie „Lachenmann-Perspektiven“ über die Orchesterwerke Helmut Lachenmanns. Dabei entstand die Idee zu „Helmut Lachenmann – My Way“, ihrem ersten langen Dokumentarfilm, der Ende 2020 im SWR Fernsehen Premiere hatte.