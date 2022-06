Ein Dorf mit einem internationalen Musikfestival, selbstständig organisiert von den Dorfbewohner*innen? Das ist Haldern in Nordrhein-Westfalen. Monika Pirch hat die Dorfbewohner*innen bei der Planung und Durchführung begleitet.

Das Inhaltsverzeichnis

5.000 Einwohner*innen, drei Kneipen, zwei Kirchen und ein riesiges internationales Musikfestival: Das ist Haldern. Einmal im Jahr wird von mehr als 400 freiwillig helfenden Dorfbewohner*innen das "Haldern Pop Festival" auf die Beine gestellt. Ländliche Tradition und internationales Musikgeschehen treffen ungebremst aufeinander. Sänger*innen und Musikgruppen aus aller Welt finden den Weg in das idyllische Dorf am Niederrhein und locken damit rund 7.000 Besucher*innen an.

Die Regisseurin Monika Pirch hat die Dorfbewohner*innen bei der aufregenden Planung und Durchführung des Open-Air-Festivals begleitet. Sie legt dabei den Fokus auf das Miteinander der Organisator*innen, Dorfbewohner*innen und Künstler*innen sowie das einmalige Gemeinschaftsgefühl, welches dadurch entsteht. Die Musik, die Stimmung und das Ambiente werden bestens transportiert und der Film zeigt die Notwendigkeit von Kultur.

Ein Musikcafé, eine Musikant*innengruppe, ein Chor und ein riesiges Festival: In Haldern treffen ländliche Tradition und internationale Musikszene ungebremst aufeinander. Die DokuentatioEin Film über ein Dorf voller Energie, Liebe zur Musik und Gemeinschaftsgefühl. Eine Filmbesprechung zum Dokumentarfilm »Haldern Pop – Dorf mit Festival« von Anja Kalischke-Bäuerle.

Die Regisseurin Monika Pirch des Dokumentarfilms »Haldern Pop – Dorf mit Festival« im Gespräch mit Cordelia Marsch.

Monika Pirch studierte von 1986-92 Fotografie an der Fachhochschule Dortmund und anschließend Medienkunst am Chelsea College of Art in London. Seit 1996 arbeitet sie als Videokünstlerin. Es entstanden Singlescreen-Videos und Installationen mit denen sie regelmäßig an Ausstellungen in Deutschland und Europa teilnimmt. Seit 2007 hat sie sich mit Videoinstallationen an Theaterproduktionen beteiligt und außerdem als Cutterin für Reportagen und Kurzfilme gearbeitet. Es folgen erste Regiearbeiten für Fernsehreportagen. Ihr erster Film „1ha 43a“ von 2014 lief auf verschiedenen internationalen Festivals (Italien, USA) und erhielt beim Innsbrucker Naturfilm Festival 2015 den Sonderpreis zum Thema „Boden“. „Dorf mit Festival“ ist ihr erster langer Dokumentarfilm. Der Film wurde entwickelt mit Hilfe des Gerd-Ruge-Stipendium der Film- und Medienstiftung NRW.