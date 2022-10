Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen (siehe Reglement) und willige in die Datenschutzerklärung ein. *

Die hier eingegebenen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Bitte beachten Sie hierzu auch die Datenschutzerklärung des SWR.

Die Daten werden ausschließlich für den „Deutschen Dokumentarfilmpreis“ erhoben und werden nicht an Dritte weitergegeben.



Wichtig: Ihre Zustimmung ist für eine Teilnahme erforderlich!



Sie erhalten von uns zeitnah eine Empfangsbestätigung per E-Mail. Wenn dies nicht der Fall ist, ist Ihr Formular nicht angekommen und wir bitten Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Die Kontaktdaten finden Sie oben auf dieser Seite.