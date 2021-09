Film für's Ohr »The Wall of Shadows«

Kann, darf der Mensch die Natur bezwingen? Oder ist es vielmehr so, dass der Mensch lernen muss, auch Grenzen zu akzeptieren? Gelingt einem so der der Frieden mit sich selbst? Der Film stellt die richtigen Fragen und ist dabei so kraftvoll, klar und bewegend, dass wir die Bilder nicht vergessen werden. Sehenswert! . Eine Filmbesprechung zum Dokumentarfilm »The Wall of Shadows« von Anja Kalischke-Bäuerle.