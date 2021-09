Film für’s Ohr »Das Neue Evangelium«

Der Film »Das Neue Evangelium« ist ein Film über Jesus, ein ganz besonderer. Er bringt Kunst und Aktion zusammen, bewirkt ein Handeln in kleinen Schritten, die alle zusammen Gutes und Wichtiges bewirken. Die Botschaft: übt Solidarität mit den Ärmsten für eine gerechtere Welt. Damit hat der Film eine unglaubliche emotionale Kraft. Ja, man bekommt einen Kloß im Hals und fühlt gleichzeitig Hoffnung und Achtung vor so viel Mut und Kraft. Unbedingt ansehen!

»Das Neue Evangelium« – eine Filmbesprechung von Anja Kalischke-Bäuerle

»Das Neue Evangelium« - Ausstrahlung und Preise Regie und Autor: Milo Rau. Weltpremiere auf den Filmfestspielen von Venedig im September 2020.

Und darum geht’s – Filmbesprechung zum Nachlesen

Als der Schweizer Theaterregisseur Milo Rau gefragt wird, ob er für das Kulturhauptstadt-Jahr in Matera, Italien, etwas beitragen würde, sagt er ja und entscheidet sich für einen neuen Jesus-Film. Das hat hier schon Tradition. »Das neue Evangelium« folgt Pier Paolo Pasolinis „Das 1. Evangelium – Matthäus“ und Mel Gibsons „Passion Christi“. Das besondere an Raus Film: Er stellt mit seinem Film die Frage „Was würde Jesus im 21. Jahrhundert predigen? Wofür würde er eintreten? Wer wären seine Jünger? Und wie würden wir heute auf Jesus reagieren?“

Dafür setzt er mit seinem Protagonisten Yvan Sagnet, geboren in Kamerun, den ersten schwarzen Jesus der Filmgeschichte ein. Und stellt mit Sagnets Engagement den aktuellen Bezug auf besonders eindringliche Weise her. Sagnet, der sich während des Studiums seinen Lebensunterhalt auch schon als Erntehelfer verdient hatte, kämpft aktiv gegen Ausbeutung – im Film wie im echten Leben. Dafür wurde er 2017 mit dem Verdienstorden der Italienischen Republik geehrt.

Wir sind auf dem Weg nach Matera, Süditalien. Es ist Winter. Rau und Sagnet stehen auf einem Balkon, hoch über der Stadt. Und Matera, seit 1993 Weltkulturerbe, präsentiert sich als perfekte Kulisse. Hier wurden bereits große Jesusfilme gedreht. Von Pasolini bis Gibson – alle waren schon hier. Rau erzählt, dass es hier sogar noch die Löcher im Boden von den Kreuzen der letzten Produktionen gibt. „Wenn wir dort auf dem Hügel ein Kreuz aufstellen wollen, machen wir einfach 'klick'“, sagt er „und es sitzt fest." Warum all die Filmemacher Matera gewählt haben? Weil es die gleiche Anmutung hat wie Jerusalem vor 2000 Jahren. Und weil man, wie Rau sagt, den ganzen Jesusfilm hier auf einem Quadratkilometer drehen kann.

Der nächste Stopp, ein Flüchtlingslager, denn auch das gehört zu Matera. Das Team spricht mit den dort gestrandeten Menschen. Sie alle warten auf ihre Papiere, Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis. Ohne die ist es schwierig bis unmöglich, klarzukommen. Aber ja, man kann für fünf Euro bei der Ernte helfen.

Szenen aus dem Flüchtlingsleben in und um Matera, die Dokumentation des Engagements von Sagnet – all das wechselt sich nun immer wieder mit den gefilmten Kapiteln aus der Bibel ab. Wir hören Texte aus der Bibel aus dem Off gesprochen. Die Musik des Films gestalten vor allem Mozart, Wagner, Pergolesi und Bach.

Sagnet stellt sich in einem Interview vor und erklärt sein Engagement. Es geht ihm um die Würde des Menschen. Im Flüchtlingslager, mit einem Mikrofon in der Hand ruft er zum Kampf auf gegen die Missstände in diesem Lager. Niemand kann doch unter diesen unmenschlichen Umständen leben!? Er wird von den Geflüchteten gefragt: „Ja, was könnt ihr für uns tun? Wir haben kein Wasser, kein Strom, keine medizinische Hilfe, kein Telefon – können nicht mal zu unseren Familien Kontakt aufnehmen!“

Das Team sieht sich mit Enrique Irazoqui, Schauspieler des Pasolini-Jesus und Maia Morgenstern, der Maria bei Mel Gibson Jesus-Film, in einem kleinen Kino noch einmal Pasolinis „Das 1. Evangelium – Matthäus“ an. Irazoqui wird bei Rau zu Johannes der Täufer, Maia Morgenstern wird auch bei Rau die verzweifelte Mutter spielen.

Rau sagt, in Matera leben tausende Migranten ohne ein richtiges Dach über dem Kopf. Er kann keinen Jesus-Film wie Pasolini machen, der damals Laien und Bürger engagierte. Er muss die sozialen Missstände vor Ort berücksichtigen, mit einbeziehen. Er muss vielmehr auf die soziale Revolution verweisen, für die Jesus ja steht.

Der Film entwickelt sich. Wir sehen der Taufe zu, wie Jesus über das Wasser geht, wie er seine Apostel, seine Jünger einsammelt – fast alle schwarz wie Sagnet, rekrutiert in den Flüchtlingslagern von Matera. Er hält mit ihnen Einzug in Jerusalem, vertreibt die Händler aus dem Tempel – übersetzt in einen spektakulären Aufstand im Supermarkt mit fliegenden Tomaten und ausgekippten Flaschen voller Ketchup und Tomatensoße. Die Migranten erzählen sich ihre Geschichten, die Flucht über das Meer. Die Angst und Sorge vor der Dunkelheit, kein Land in Sicht.

Filmsequenz Stimme eines Mannes: „Wenn ich mich erinnere, wie wir auf dem Meer fahren, wenn die Dunkelheit kam, überall Dunkelheit. In dieser Dunkelheit habe ich unsere Rettung herbeigesehnt. Ich suche nach dem Land, aber um mich herum sehe ich nur das Meer. Nichts anderes. Das war etwas, was ich nicht erklären kann. Dafür finde ich keine Worte. Wo ist das Land? Ja, wo sind wir? Wo sind wir? Wo ist das Land? Ich weiß nicht mehr was ich glauben soll, im Meer, in völliger Finsternis. Die Einzigen, die mich sehen, sind die Sterne über mir. Es gibt kein Land mehr für mich. Ich will mich auch nicht mehr an die vielen Ertrunkenen im Meer erinnern. Und ich will überhaupt nicht mehr an das Meer erinnert werden – weil die Menschen für immer in meiner Erinnerung weiterleben. Ich kann sie nicht loslassen.“

Wer das erlebt hat, kann das nicht mehr vergessen. Sie wissen aber auch, dass jetzt, wo sie angekommen sind – und sie unter diesen schlimmen Bedingungen leben müssen – dass sich etwas ändern muss. Darüber muss gesprochen werden. Sagnets Jünger rütteln sie auf: Eine Revolte für die Würde? Sie müssen sich zusammentun, um über ihre Probleme zu sprechen, darüber, wie sie etwas ändern können, gegen die Diskriminierung. In solchen Ghettos, wie die Flüchtlingslager in Italien genannt werden, kann man nicht leben. Sie sagen: Wir sind nicht im Dschungel. Wir sind in Italien. Sie verdienen ein besseres Leben.

Wir sind bei den Dreharbeiten mit der Kamera hinter der Kamera dabei. Zum Film gehören aber natürlich auch Kostüme und Requisiten. Jesus und seine Apostel tragen einfache helle, lange Gewänder, Tücher über dem Kopf. Für die Römer darf sich Rau im Fundus der Stadt bedienen. Hier wird jedes Jahr alles neu hergestellt, von Hand, aus Leder. Sagnet setzt einen Helm der Römer auf.

Und wir erleben das Casting: Warum wollen sie bei dem Dokufilm mitmachen? Dabei werden wir Zeuge ganz unterschiedlicher Intentionen. Vom VIP-Fotosammler mit großem Insta-Account bis zum Statisten, der schon bei Filmen wie „Ben Hur“ oder James Bond dabei war. Träumern, Rettern, ja ganzen Familien. Der Film ist auch ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt. Brutal und kaum auszuhalten die Szene allerdings, in der sich ein junger erklärter Katholik als Soldat bewirbt, weil er es interessant finden würde, "den heiligen Gott zu töten und zu foltern". Als er einfach mal spielen soll, wie man sich das bei ihm vorstellen könnte, macht er sich erst einmal fit dafür – mit Liegenstützen. Dann führt er mit sadistischer Brutalität an dem Requisitenstuhl vor, wie er den schwarzen Jesus auspeitschen und demütigen würde. Rassismus macht sich Luft – pur und ungehemmt. Es ist kaum zu glauben.

Besuch beim Bürgermeister. Er will den demütigen Simon von Cyrene spielen, der Jesus das Kreuz tragen hilft.

Filmsequenz Raffaello De Ruggieri (Bürgermeister von Matera): „Ich habe mich für die Rolle des Simon von Cyrene entschieden. Ich will nicht Pontius Pilatus spielen. Stattdessen habe ich mich für eine Darstellung einer Botschaft des Dienens entschieden. Denn Cyrene trägt für Jesus ein Stück weit das Kreuz. In diesem Moment verkörpert Christus die ganze Menschheit. Das Dienen und die Menschlichkeit gehören zu den Pflichten des Bürgermeisters. Das geht über das Dienen hinaus. Es ist einen Mission.“

Das er während der Dreharbeiten mit großem Polizeiaufgebot das Ghetto neben Matera räumen lassen will, lässt uns ratlos und entsetzt zurück. Alle müssen gehen, die Habseligkeiten passen in wenige größere Einkaufstüten. Niemand hat einen Platz, zu dem er gehen kann. Die Angst, was jetzt wird, ist real.

Und für den Film werden die Kreuze angefertigt und „angepasst.“ Es folgt das Abendmahl. Die Römer kommen im Auto mitten in der Nacht, nehmen Jesus mit. Wir sehen Jesus wie er sein Kreuz durch die Stadt trägt. Die Statisten laufen ihm mit Affengeräuschen hinterher. Der Bürgermeister trägt ebenfalls das Kreuz für Jesus – ein kleines Stück. Bei Einbruch der Dunkelheit ist Sagnet „erlöst“ und wird vom Kreuz „genommen“.

Im Abspann sehen wir, was das Engagement vor Ort erreicht beziehungsweise was der Film »Das neue Evangelium« beschleunigt hat. Sagnet zum Beispiel hält uns fast ein Jahr später in einem Supermarkt ein Glas mit Tomaten aus fairer Produktion in die Kamera. Eine Tomatensoße der Würde, keine Mafia. Sie ist ein Produkt seiner NGO-Initiative „No Cap", mit der er sich für die Rechte der Erntehelfer engagiert. Und wir sehen den italienischen Biobauern Vito Castoro auf einem Feld seiner Kooperative, wo er mit Migranten gemeinsam afrikanisches Gemüse anbaut.

Der Film »Das neue Evangelium« bringt Kunst und Aktion zusammen, bewirkt ein Handeln in kleinen Schritten, die alle zusammen Gutes und Wichtiges bewirken. Die Botschaft: übt Solidarität mit den Ärmsten für eine gerechtere Welt. Damit hat der Film eine unglaubliche emotionale Kraft. Ja, man bekommt einen Kloß im Hals und fühlt gleichzeitig Hoffnung und Achtung vor so viel Mut und Kraft. Diesen Film muss man gesehen haben