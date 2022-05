folgt

Inhaltsverzeichnis

folgt

folgt

SWR Aïcha Macky

Aïcha Macky (*1982, Zinder, Republik Niger) erwarb einen Master in Soziologie/Dokumentarfilm an der Gaston-Berger-Universität in Senegal und einen weiteren in Dokumentarfilm an der Saint-Louis University, USA. Zahlreiche Spiel- und Dokumentarfilme begleitete sie als Assistentin, bevor sie selbst ihren ersten eigenen, international mit über 50 Preisen gefeierten Dokumentarfilm The Fruitless Tree (2016) produzierte. Sie ist Mitglied des International Committee for African Cinematographic Heritage (CPCA). Der Kulturminister von Niger verlieh ihr den Ordre des Arts et des Lettres für ihr Engagement für das Wohlergehen des nigrischen Volkes und des Kinos.