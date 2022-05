per Mail teilen

folgt

Inhaltsverzeichnis

folgt

folgt

SWR Axel Brüggemann

Axel Brüggemann (* 1971, Bremen) ist Regisseur, Drehbuchautor, Journalist und Publizist. Er lebt in Bremen und Wien. Brüggemann hat Geschichte, Kunstgeschichte und Musikwissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg studiert. Er ist Autor von Essays und großen Interviews, schreibt Bücher, entwickelt, schreibt, moderiert und dreht Dokumentarfilme und Dokumentationen unter anderem für ZDF, ARD, arte, 3sat, SKY. In seinem Podcast Alles klar, Klassik? führt er durch das aktuelle Kultur- und Musikgeschehen. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt ist sein neuester Dokumentarfilm.