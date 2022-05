Väter Unser

folgt

SWR Sophie Linnenbaum

Sophie Linnenbaum (*1986, Nürnberg) lebt in Berlin, ist Filmregisseurin, Drehbuchautorin, Dramatikerin und Filmproduzentin. Sie hat an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Psychologie) und Regie an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf studiert. Ihre Kurzfilme fanden nationalen und international Beachtung und wurden vielfach ausgezeichnet. Sie gewann u.a. den Audience Award & Best European Production Filmfest München für [Out of Fra]me (2016), den Deutschen Kurzfilmpreis für Pix (2017) und den „Short Tiger“ Filmfestspiele Cannes für Meinungsaustausch (mit Sophia Bösch).

Seit 2007 dramatisiert sie gemeinsam mit dem Kinderbuchautor Thomas Klischke Kinderbücher und entwickelt Theatertexte für Kinder und Jugendliche.