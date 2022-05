The Other Side of the River

folgt

Kilian, Antonia (*1986, Kassel) ist Regisseurin, Kamerafrau und Produzentin. Sie studierte Visuelle Kommunikation, Kunst und Medien an der Universität der Künste Berlin und Kinematographie an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF und der Universidad de las Artes (ISA) Havanna, Kuba. Als Director of Photographie arbeitete sie bereits für zahlreiche Spiel- und Dokumentarfilme. Mit ihrer Produktionsfirma Pink Shadow Films Kassel realisiert sie künstlerisch anspruchsvolle AutorInnen- und Experimentalfilme und dokumentarische Kurzfilme. Für ihr Regiedebüt The other side of the erhielt sie u.a. den Hessischen Filmpreis und den VFF Production Award beim Dokfest München.