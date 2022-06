Ein Casting. Viele Übergriffe. Fünf Schauspielerinnen, die sich dagegen wehren. Regisseurin Alison Kuhn gibt den Frauen und sich selbst eine Stimme. Was bedeutet solch ein Vorfall für die Betroffenen?

Fünf Frauen erzählen ihre Geschichte. Sie alle haben vor mehreren Jahren an demselben Casting teilgenommen und wurden Opfer systematischer Übergriffe sexueller und gewaltsamer Natur.

Gemeinsam erarbeiten sie, was damals geschah und teilen mutig ihre Gedanken und Emotionen. Durch die aktuelle "MeToo-Bewegung", die 2017 ins Rollen gebracht wurde, ist der sexuelle Missbrauch in der Filmbranche - aber auch außerhalb - ein brandaktuelles Thema. »The Case you« schafft Klarheit über den Ablauf solcher Taten und was es für das Leben und die Arbeit der Betroffenen bedeutet.

Eine Filmbesprechung zum Dokumentarfilm »The Case you« von Anja Kalischke-Bäuerle

Die Regisseurin Alison Kuhn des Dokumentarfilms »The Case you« im Gespräch mit Sigrid Faltin.

Alison Kuhn ist eine deutsch-vietnamesische Regisseurin, Schauspielerin und Autorin. Sie wurde 1995 in Saarbrücken, Deutschland, geboren. Nach abgeschlossener Schauspielausbildung nahm sie ein Studium der Regie an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam auf. Kuhn ist Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes und Preisträgerin des Bundespreises für junge Lyrik „lyrix“. Ihre Komödie „Das Leben ist sonnig und schön“ feierte Premiere auf den Internationalen Hofer Filmtagen 2020. „The Case You“ ist Kuhns erster abendfüllender Dokumentarfilm. Seine Weltpremiere feierte er auf dem IDFA 2020, gewann den Preis für die Beste Musik in einem Dokumentarfilm auf dem 42. Filmfestival Max Ophüls Preis 2021 und reiste danach u.a. weiter zu CPH:DOX 2021 und dem DOK.fest München 2021. Im Juni 2021 eröffnet er das Festival des deutschen Films Madrid.