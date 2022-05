Slahi und seine Folterer

folgt

Inhaltsverzeichnis

folgt

folgt

John Goetz (*1962, New York, USA) ist ein US-amerikanischer investigativer Journalist und Autor. Seit 1989 lebt er in Berlin. Er arbeitet unter anderem für das NDR-Politikmagazin Panorama, das ARD-Hauptstadtbüro, den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Er interviewte Julian Assange, Edward Snowden und war an der Aufdeckung der CIA-Gefängnisse beteiligt. Für seine Recherchen im Team des Spiegel zum Nato-Luftangriff in Kunduz wurde er mit dem Henri-Nannen-Preis ausgezeichnet. 2015 gewann er beim Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen für Jagd auf Snowden – Wie der Staatsfeind die USA blamierte in der Kategorie Dokumentarfilm.

John Goetz (links), Ben Hopkins SWR John Goetz und Ben Hopkins

Ben Hopkins (*1969, Hongkong) ist ein britischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Romanautor. Er studierte in Oxford Germanistik und Italianistik und schloss anschließend ein Filmregiestudium am Royal College of Art in London ab. Er hat in Oxford und am Royal College of Art studiert. Hopkins lebt in Berlin und Istanbul. Seine Arbeiten umfassen Kurzfilme, Spiel- und Dokumentarfilme, ausgezeichnet auf Festivals in Berlin, Locarno, Antalya und Toronto. Hopkins schreibt Filme aller Genres für andere Regisseure und arbeitet als Drehbuchautor. In den letzten Jahren arbeitete er vor allem als Dokumentarfilmer für die BBC.