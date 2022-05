per Mail teilen

Inhaltsverzeichnis

SWR Hauke Wendler

Hauke Wendler (*1967, Bremen) ist Dokumentarfilmer, Regisseur, Fernsehjournalist und Autor. Er studierte Politikwissenschaft und Geschichte in Hamburg und London und arbeitete während des Studiums für verschiedene Fernsehsender. Wendler war viele Jahre als Autor, Reporter und Regisseur für den NDR tätig und publizierte zum Thema Medienpolitik. 2006 gründete er mit Carsten Rau die Pier 53 Filmproduktion in Hamburg, 2013 die PIER 53 media, 2021 OTHER PEOPLE pictures. Er produziert für Kino und TV vor allem Filme über Flucht und Migration. Er wurde für seine Arbeiten bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem DRK-Medienpreis, mit dem Otto-Brenner-Preis für den Dokumentarfilm Wadim.