Niemand kennt sein Gesicht. Jeder kennt seine Mode. Und nun auch seine Gedankenwelt und sein Archiv in Paris. Der Modeschöpfer Martin Margiela gewährt exklusive Einblicke.

Ein Mysterium rankt sich um einen Modeschöpfer, der bis heute kaum sein Gesicht zeigte. Noch am Abend der Feier des 20-jährigen Jubiläums von Maison Martin Margiela zog sich dessen Gründer für immer aus der Modewelt zurück.

Martin Margiela kann als einer der einflussreichsten Designer der letzten 30 Jahre bezeichnet werden. Mit seiner innovativen Kunst hat er die Modewelt nachhaltig geprägt und verändert. Seine Modeschauen waren stets ein Ereignis. Der Designer verwandelte Parkplätze und Modehäuser in Laufstege und entfachte mit seinem Schaffen kontroverse Diskussionen.

Martin Margiela selbst gibt exklusive Einblicke in sein Archiv und seine bisher unbekannte Gedankenwelt. Der Film porträtiert die beeindruckende Karriere und den Werdegang eines Modeschöpfers, der mit seiner Kunst Konventionen sprengte.

Eine Filmbesprechung zum Dokumentarfilm »Martin Margiela – Mythos der Mode« von Anja Kalischke-Bäuerle.

Der Regisseur Reiner Holzemer des Dokumentarfilms »Martin Margiela – Mythos der Mode« im Gespräch mit Stefanie Strachwitz.

Noch während seines Studiums der Theaterwissenschaft und Soziologie begann Reiner Holzemer 1983 als Dokumentarfilmregisseur zu arbeiten. Die Portraits international renommierter Künstler, insbesondere aus den Bereichen Fotografie und Mode, stehen im Fokus seines bisherigen Schaffens. Seine Filme „Dries“, über den belgischen Modedesigner Dries Van Noten und „Martin Margiela – In His Own Words“, wurden auf zahlreichen Filmfestivals auf der ganzen Welt gezeigt und in über 64 Länder verkauft. 2020 wählte der Hollywood Reporter Reiner Holzemers Film über Martin Margiela zur besten Modedokumentation des Jahrzehnts. Der Regisseur lebt und arbeitet in München.