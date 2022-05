Herr Bachmann und seine Klasse

folgt

SWR Florian Liedel

Maria Speth (* 1967 in Tittling, Bayern) lebt und arbeitet in Berlin, ist Filmregisseurin und Drehbuchautorin. An der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF studierte sie Regie. Nach ihrem preisgekrönten Diplom-Spielfilm In den Tag hinein, erhielt ihr zweiter Spielfilm, Madonnen, den Hessischen Filmpreis als Bester Film. 2009 gründete Speth die Produktionsfirma Madonnen Film UG in der ihr mehrfach ausgezeichneter, erster Dokumentarfilm 9 Leben entstand. Auch er wurde gleich mehrfach ausgezeichnet. Alle ihre Drehbücher schreibt Speth selbst. Ihre filmischen Werke zählen zur Berliner Schule.

Reinhold Vorschneider (* 1951) ist ein deutscher Kameramann. Nach dem Studium der Philosophie und Politologie studierte er an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Er erhielt für seine Arbeiten zahlreiche, wichtige Filmpreise, u.a. den Marburger Kamerapreis, den Deutschen Filmpreis, den Preis der deutschen Filmkritik. Neben seinen Arbeiten fürs Kino ist Vorschneider immer wieder auch für TV-Produktionen tätig. Für die Filme von Maria Speth entwickelte er mit ihr ein unverwechselbares, fotografisches Erscheinungsbild.