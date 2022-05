Harald Naegli - Der Sprayer von Zürich

folgt

SWR Nathalie David

David, Nathalie (*1963 Rouen, Frankreich) ist Filmemacherin, Zeichnerin und Fotografin, Produzentin, Regisseurin, Drehbuchautorin, Cutterin und Kamerafrau. Sie lebt in Hamburg und Berlin. David studierte Bildende Kunst an der Villa Arson in Nizza, der HfbK Hamburg und am Institut des Hautes Études (IHE) von Ponthus Hultén in Paris und Visuelle Kommunikation in Hamburg. Sie erhielt das Hamburg-Stipendium und das einjährige Fellow-Stipendium der HFF Potsdam-Babelsberg. 2009 gründet sie PITCHOUNPRODUCTION. Ihre Arbeiten reichen von Dokumentarfilmen über Kunst und Hörspiele bis zu Fotografien und Zeichnungen.