Was würde Jesus im 21. Jahrhundert predigen? Milo Rau verbindet die Jesu-Geschichte mit den Geschehnissen der aktuellen Flüchtlingskrise. Die Migranten Materas werden zu Protagonisten im Bibelfilm.

Was würde Jesus im 21. Jahrhundert predigen? Wofür würde er eintreten oder sogar sterben? Der Schweizer Regisseur Milo Rau schuf einen Jesus-Film der besonderen Art. Die Kombination aus Dokumentar- und Spielfilm verbindet die Erzählung der Jesu Geschichte mit dem aktuellen Flüchtlingsthema und Einblicken hinter die Kulissen der Produktion.

Gedreht wurde in der süditalienischen Stadt Matera. Milo Rau möchte die dort vorherrschenden sozialen Missstände nicht ignorieren und engagiert als Schauspieler die in Armut lebenden Migranten, welche als Feldarbeiter für die Produktion von Tomatensoßen hart arbeiten. Den Jesus spielt der politische Aktivist Yvan Sagnet. Gemeinsam mit den anderen Migranten geht er auf die Straße, um eine Revolte der Würde auszurufen. Das packende und einzigartige Projekt von Milo Rau geht weit über Religion und Glauben hinaus: Ungerechtigkeiten werden aufgezeigt und Missstände sichtbar.

Der Film »Das Neue Evangelium« ist ein Film über Jesus, ein ganz besonderer. Er bringt Kunst und Aktion zusammen, bewirkt ein Handeln in kleinen Schritten, die alle zusammen Gutes und Wichtiges bewirken. Die Botschaft: Übt Solidarität mit den Ärmsten für eine gerechtere Welt. Damit hat der Film eine unglaubliche emotionale Kraft. Ja, man bekommt einen Kloß im Hals und fühlt gleichzeitig Hoffnung und Achtung vor so viel Mut und Kraft. Unbedingt ansehen!

Eine Filmbesprechung von Anja Kalischke-Bäuerle.

Der Regisseur Milo Rau im Gespräch mit Moritz Schulz.

Milo Rau geboren 1977 in Bern (Schweiz), ist Regisseur, Autor und seit der Saison 2018/19 Intendant des NTGent (Belgien). Rau studierte Soziologie, Germanistik und Romanistik in Paris, Berlin und Zürich. 2017 wurde Milo Rau bei der Kritikerumfrage der Deutschen Bühne zum „Schauspielregisseur des Jahres“ gewählt, 2018 erhielt er für sein Lebenswerk den Europäischen Theaterpreis und ist, als erster Künstler überhaupt, „Associated Artist“ des „European Association of Theatre and Performance – EASTAP“. 2019 wird ihm die Ehrendoktorwürde der Lund University (Malmö) für sein künstlerisches Werk verliehen. Zusätzlich hat er seit dieser Zeit die Münsteraner Poetikdozentur inne. Raus Filme wurden mit vielen Preisen ausgezeichnet, sein letzter Film „Das Kongo Tribunal“ war u.a. für den Deutschen und den Schweizer Filmpreis als «Bester Dokumentarfilm» nominiert. Rau ist auch Fernsehkritiker und ein überaus produktiver Schriftsteller.