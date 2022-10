Interview mit Christopher Stoeckle und Paola Tamayo

Sind multinationale Kohlezulieferer verstrickt in zahlreiche Morde in Kolumbien? In »Blutige Kohle« berichtet ein Auftragsmörder, was und wer ihn zu seinen Taten geführt hat und wie er heute mit seinen Schuldgefühlen umgeht. Dagegengestellt wird die Sicht einer Opferfamilie auf Mord, Verlust und Traumabewältigung. Eine Filmbesprechung von Anja Kalischke-Bäuerle. mehr...