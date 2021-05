Eine Veranstaltung im Rahmen des SWR Medienforums Migration, das in diesem Jahr der Frage nachgeht, wo Menschen mit Migrationshintergrund stehen, wo sie sich selbst verorten und welchen Platz am sie am Tisch einnehmen - speziell auch in den Medien.



wann: Mittwoch, 16.6.21, 10:00 bis 15:00 Uhr

wie: online

für wen: Lehrkräfte, Multiplikatoren, Interessierte

Kooperationspartner: SWR Medienforum Migration

Infos und Anmeldung: swr.de