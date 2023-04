Wir freuen wir uns, Sie und Ihre Schulklassen auch in diesem Jahr bei der Doku Klasse begrüßen zu dürfen.

Im Kino eröffnet sich der Blick in andere Welten – mit Dokumentarfilmen. Sie eignen sich besonders gut für den Erwerb von Medienkompetenz, indem sie Geschichten aus dem wahren Leben in dramaturgisch gestalteter Form und filmischen Bildern erzählen. Und in unseren Pocket-Doku-Workshops lernen die Schülerinnen und Schüler, wie sie selbst Dokufilme erstellen können.

Lehrkräfte erfahren in einem Online-Workshop, wie sie ein dokumentarisches Filmprojekt mit ihrer Schulklasse umsetzen können. Beim Lehrkräftefachtag am 30.6. stehen rassismuskritische Filmreihen von Planet Schule und deren Einsatzmöglichkeiten im Unterricht im Mittelpunkt. Zudem besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Intensivkurs "Methode Interviefilm".

Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenfrei. Es ist begrenzt, die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Für Schulklassen

28.+29.6.: Pocket Doku Workshop (4.-9. Klasse) Im Pocket Doku-Workshop lernen Schülerinnen und Schüler, wie man aus einer Idee ein Drehbuch/Konzept für einen Doku-Clip entwickelt und diesen dann mit dem Smartphone dreht, schneidet und vertont. Betrachtungsweisen und Formen des dokumentarischen Arbeitens mit Smartphones und Tablets werden spielerisch entdeckt. Die Filmteams üben das Beobachten und Entdecken, in dem sie einen Moment, ein Objekt, ein Wesen oder einen Ort in einer filmischen Skizze dokumentieren. Die künstlerische Freiheit in der Umsetzung reicht von Nachrichtenreportage über Film-Essay bis zu experimentellen Ansätzen der Dokumentation. wann: Mittwoch, 28.6. und Donnerstag, 29.6.2023, 9:00 bis 13:00 Uhr

wo: Haus der Katholischen Kirche Stuttgart

für: 4.-9. Klassen

Anbieter: SWR und Werkstatthaus Stuttgart 30.6.: Pocket Doku Workshop Online (7.-10. Klasse) Im Pocket Doku-Workshop lernen Schülerinnen und Schüler, wie man aus einer Idee ein Drehbuch/Konzept für einen Doku-Clip entwickelt und diesen dann mit dem Smartphone dreht, schneidet und vertont. Betrachtungsweisen und Formen des dokumentarischen Arbeitens mit Smartphones und Tablets werden spielerisch entdeckt. Die Filmteams üben das Beobachten und Entdecken, in dem sie einen Moment, ein Objekt, ein Wesen oder einen Ort in einer filmischen Skizze dokumentieren. Die künstlerische Freiheit in der Umsetzung reicht von Nachrichtenreportage über Film-Essay bis zu experimentellen Ansätzen der Dokumentation. wann: Freitag, 30.6.2023, 9:00 bis 13:00 Uhr

wo: Online

für: 7.-10. Klassen

Anbieter: SWR und Werkstatthaus Stuttgart 28.6.: Schau in meine Welt - Nina kämpft! Gegen Plastikmüll (3.-4. Klasse) Auf der Insel Java in Indonesien ist die 12-jährige Nina umgeben von Bergen voller Plastikmüll. Der Plastikmüll ist überall: auf den Feldern, in den Flüssen, im Meer und sogar in den Bäuchen der Fische. Und dabei kommt ein großer Teil nicht mal aus Indonesien selbst, sondern aus Deutschland, Australien, Kanada oder den USA. Der Plastikmüll aus den Industrieländern landet quasi vor Ninas Haustür. Nina will erreichen, dass die Mülltransporte in ihr Land gestoppt werden. Die Doku-Reihe „Schau in meine Welt“ von KIKA und SWR zeigt, dass Kinder weltweit sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen, dabei jedoch viel gemeinsam haben. Mit anschließendem Filmgespräch in Anwesenheit von Filmemacherin Irja von Bernstorff. wann: Mittwoch, 28.6.2023, 8:30 bis 9:30 Uhr (Einlass ab 8.00 Uhr)

wo: Cinema Stuttgart

für: 3.-4. Klassen 28.6.: Kalle Kosmonaut (9.-12. Klasse) Boyhood in Berlin – gedreht über einen Zeitraum von 10 Jahren folgt die coming of age story Kalle, seiner Familie und seinem Kiez rund um die Allee der Kosmonauten. "Kalle Kosmonaut" startet mit dem 10-jährigen Kalle nachts allein im Kiez. Die erste Liebe. Jugendweihe. Mutproben auf den Fernwärme-Rohren der Stadt. Freundschaften und Hochzeiten. Eine folgenschwere Tat, Verhandlung, Verurteilung, Knast. Die Welt draußen dreht sich weiter. Opa wünscht sich die DDR zurück. Oma besiegt die Sucht. Mama schickt zum 18. Geburtstag Raketen in die Nacht. Die Polizistin wacht über ihren Kiez. Für Kalle beginnt nach dem Gefängnis eine atemlose Odyssee zurück ins Leben. Mit anschließendem Filmgespräch in Anwesenheit von Regisseurin Tine Kugler und Protagonist Kalle. wann: Mittwoch, 28.6.2023, 10:00 bis 12:30 Uhr (Einlass ab 9:30 Uhr)

wo: Gloria 2 Stuttgart

für: 9.-12. Klassen 29.6.: Schau in meine Welt: Judi und Lilya. Spielend befreundet in Israel (5. Klasse) Judi und Lilya sind beste Freundinnen. Für die beiden Elfjährigen ist es nicht wichtig, dass die eine Muslima und die andere Jüdin ist. Was sie für ihre außergewöhnliche Freundschaft tun, und was es in ihrer gemeinsamen Heimat, der Hafenstadt Jaffa in Israel, zu entdecken gibt, davon erzählen sie. Die Doku-Reihe „Schau in meine Welt“ von KIKA und SWR zeigt, dass Kinder weltweit sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen, dabei jedoch viel gemeinsam haben. Mit anschließendem Filmgespräch in Anwesenheit der Filmemacherinnen Katja Debus und Kathrin Buhbut. wann: Donnerstag, 29.6.2023, 8:30 bis 9:30 Uhr (Einlass ab 8:00 Uhr)

wo: Cinema Stuttgart

für: 5. Klassen 29.6.: Girl Gang (7.-10. Klasse) Die 14-jährige Leonie aus dem Osten Berlins erobert als Teen-Influencerin die Welt. Millionen von Followern liegen ihr zu Füßen, Firmen überhäufen sie mit ihren Produkten. Als Leonies Eltern das enorme wirtschaftliche Potenzial in ihrer Tochter erkennen, übernehmen sie ihr Management. Leonie soll ein besseres Leben haben, als sie es selbst hatten. Doch Leonies permanente Selbstbespiegelung und der gnadenlose Druck des Marktes fordern einen hohen Preis. Mit anschließendem Filmgespräch mit Maren Scharpf von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ). wann: Donnerstag, 29.6.2023, 10:00 bis 12:30 Uhr (Einlass ab 9:30 Uhr)

wo: Gloria 2 Stuttgart

für: 7.-10. Klassen 30.6.: Mein Traum, meine Geschichte: Willy Brandt (4.-6. Klasse) Für ein junges Publikum wird in dieser neuen Filmreihe die Kindheit von beeindruckenden Menschen erzählt. Wenn es um namhafte Persönlichkeiten geht, stehen fast immer ihr Erwachsenen-Dasein und ihr Erfolg im Fokus. Doch jeder hat mal klein angefangen. Es sind Geschichten von Kindern, die Träume und Wünsche haben, die nicht aufgeben, Grenzen überwinden, aber auch Herausforderungen meistern - wie zum Beispiel der junge Willy Brandt. Als vaterloser Arbeiterjunge wird er in der Weimarer Republik groß. Der begabte Junge will Journalist werden, erkennt aber mit 15 Jahren, dass der politische Kampf für soziale Gerechtigkeit wichtiger ist als seine persönlichen Ziele. Die Probleme und Erfahrungen der Protagonist*innen und die damit verbundenen Themen sind – obwohl ihre Kindheit in einer anderen Zeit war – ganz aktuell, gerade auch für Kinder und Jugendliche heute. Mit anschließendem Filmgespräch in Anwesenheit von Redakteurin Lene Neckel. wann: Freitag, 30.6.2023, 9:00 bis 10:00 Uhr (Einlass ab 8.30 Uhr)

wo: Cinema Stuttgart

für: 4. - 6. Klassen

Für Lehrkräfte

28.6.: Filme drehen mit dem Smartphone - Dokumentarisches Porträtieren mit Schüler:innen (Online) Im Seminar erhalten Lehrkräfte eine Anleitung zur Umsetzung eines dokumentarischen Filmprojekts mit Schüler*innen. Der Schwerpunkt liegt dabei beim dokumentarischen Porträtieren. Das Seminar ist für Lehrkräfte mit und ohne Filmerfahrung konzipiert.



Workshopinhalte

Projektvorstellung: Filme drehen mit Klassen

Konzept erstellen: Dokumentarisches Porträt

Praktische Umsetzung - Handy als Kamera: Bildgestaltung / Audioaufnahme / Lichtsetzung / Schnitt wann: Mittwoch, 28.6. 14:00 bis 17:00 Uhr

wo: online per Zoom

für: Lehrkräfte und Pädagog*innen

Referentin: Sofia Samoylova

Anbieter: Girls Go Movie / LFK

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an dokuklasse@swr.de.

