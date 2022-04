Angebote für Schulklassen

Früh am Morgen im hessischen Stadtallendorf: Ein Linienbus schiebt sich durchs Industriegebiet, in der Bäckerei „Yilmaz“ herrscht schon Betrieb. Die Schüler*innen der 6b wirken zum Unterrichtsbeginn müde. „Na dann tauchen wir alle noch mal zwei Minuten ab“, sagt Klassenlehrer Dieter Bachmann, und wie auf Kommando sinken die Köpfe auf den Tisch. In dem 65-jährigen Pädagogen mit Strickmütze und AC/DC-Shirt hat die Dokumentarfilmerin Maria Speth einen charismatischen Protagonisten gefunden – und in seiner Klasse an der Georg-Büchner-Schule eine Modellkonstellation aus dem deutschen Schulalltag. Die Jugendlichen aus zwölf verschiedenen Ländern sind erst seit kurzem in Deutschland, ihre Sprachkenntnisse und Lernkompetenzen verschieden. Sie sind im wichtigen Jahr vor dem Übergang in eine weiterführende Regelklasse. Und ihre Lehrkräfte stehen mit Herrn Bachmann und seiner jüngeren Kollegin Frau Bal für zwei Generationen Schuldienst.

In der Pause gibt es ein Filmgespräch in Anwesenheit von Regisseurin Maria Speth.

Wann: Donnerstag, 23.6.22, 8.30 bis 13.30 Uhr

Ort: Innenstadt Kinos Stuttgart, Gloria 2

Filmdauer: 217 Minuten

Anbieter: SchulKinoWoche Baden-Württemberg, SWR

Zielgruppe: 7. bis 12. Klasse



Anmeldung über die SchulKinoWoche Baden-Württemberg.