Angebote für Lehrkräfte

Wie lässt sich ein dokumentarisches Filmprojekt mit Schüler*innen umsetzen? In diesem Seminar vermitteln wir in theoretischen und praktischen Phasen, wie ein solches Projekt ins Leben gerufen und erfolgreich durchgeführt kann. Gruppen- und Einzelarbeit wechseln sich dabei ab. Für Nachfragen, Austausch und Reflexion mit der Seminarleiterin ist ausreichend Zeit eingeplant.



Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt auf dem dokumentarischen Porträtieren. Das Seminar ist sowohl für Anfänger*innen als auch für Fortgeschrittene (mit Erfahrung) geeignet.

Wann: Mittwoch, 22.6.22, 14:00 bis 17:00 Uhr

Ort: online per Zoom

Anbieter: Girls Go Movie / LFK

Referentin: Sofia Samoylova

Zielgruppe: Lehrkräfte und Pädagog*innen (Anfänger*innen und Fortgeschrittene), die an filmischen Projekten mit Jugendlichen arbeiten (max. 12 Teilnehmer*innen)

Voraussetzung: Laptop/PC mit Kamera und Mikrofon, Smartphone

Den Einladungslink sowie weitere Informationen erhalten Sie vor der Veranstaltung per Mail.