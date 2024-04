Angebote für Schulklassen und Lehrkräfte

per Mail teilen

Wir freuen wir uns, Sie und Ihre Schulklassen vom 19. bis 21.6. bei der Doku Klasse im Rahmen des SWR Doku Festivals begrüßen zu dürfen.

Im Kino eröffnet sich der Blick in andere Welten – mit Dokumentarfilmen. Sie eignen sich besonders gut für den Erwerb von Medienkompetenz, indem sie Geschichten aus dem wahren Leben in dramaturgisch gestalteter Form und filmischen Bildern erzählen. Und in unseren Workshops lernen die Schülerinnen und Schüler, wie sie selbst Dokufilme erstellen können.

Beim Lehrkräftefachtag am 20.6. stehen die Einsatzmöglichkeiten von Dokufilmen sowie Dokumentarisches Filmen als Methode im Unterricht im Mittelpunkt. Die Veranstaltung wird vom ZSL als Fortbildung gefördert.

Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist limitiert, die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Partner der Doku Klasse sind der SWR, die MFG, die LFK, das LMZ, der Ökumenische Medienladen und planet schule.

Für Lehrkräfte

20.6.: Lehrkräftefachtag im SWR - Filme und Nachrichten im Unterricht Der Einsatz von Nachrichten und Filmen im Unterricht bilden den Schwerpunkt des Lehrkräftefachtag im Rahmen der Doku Klasse beim diesjährigen SWR Doku Festival. Wie Sie Filme und Nachrichten im Unterricht oder als Methode einsetzen und selbst gestalten können, erfahren Sie bei dieser Fortbildung. 9:15h

Ankommen 9:30h-11:00h

planet schule: Nachrichten- und Fakenews-Workshop

Wie entstehen Nachrichten und wie gelangen sie in die Medien? Wie kann ich Informationen hinterfragen und wie verfasse ich eigene Nachrichten? Filme, Lernspiele, Apps und Unterrichtsmaterial rund um die Nachrichten für Lehrkräfte. (Grundschule bis Sek 1/2)

Referentin: Ursi Zeilinger, SWR planet Schule 11:00h-11:30h

Filmbildung ganzheitlich

Das Filmbildungsprojekt für Schulklassen der Jahrgangsstufen 9 und 10 setzt auf Lebensweltbezug und Niederschwelligkeit. Analytische Theorieeinheiten zum Nachvollziehen des filmischen Schaffensprozesses wechseln mit praktischen Übungen ab, um diesen erfahrbar zu machen

Referentinnen: Emilia Rothacker und Hannah Wolff, PH Ludwigsburg 11:30h-12:00h

Pause- mit Imbiß 12:00h-14:00h

Die Kamera als Lupe

In vielen Schulfächern können einfache Methoden des dokumentarischen Filmens zur Bereicherung der Methodenvielfalt im Unterricht eingesetzt werden. In diesem Praxisworkshop lernen Sie die Methode des dokumentarischen Beobachtens kennen, um sie dann im Unterrichtsalltag als Alternative zu Referaten oder Hausarbeiten einsetzen zu können. Ohne großen technischen oder zeitlichen Aufwand können Smartphones oder Tablets zum Filmen genutzt werden.

Referentin: Prof. Dr. Ines Müller-Hansen, Hochschule Karlsruhe / Vorstand LFK 14:00h-14:30h

Pause 14:30h-15:30h

Optional: Führung im SWR

Ein Blick hinter die Kulissen im Funkhaus Stuttgart.



Die Veranstaltung wird vom ZSL als Fortbildung gefördert, Anmeldung hier. wann: Donnerstag, 20.6.2024, 9:15 bis 15:30 Uhr

wo: SWR Funkhaus Stuttgart

für: Lehrkräfte und Pädagog*innen

Für Schulklassen

19.6.: Fragen stellen ist gar nicht so leicht - Interviewtraining im SWR (6. Klasse) Während des Doku Festivals bekommt eine 6. Klasse die einmalige Gelegenheit, mit einer SWR Journalistin Filmdreh und -schnitt mit Tablets zu lernen – Mikrofon- und Kameratraining inklusive. Die Kinder ziehen als neugierige Reporter*innen im Funkhaus in Stuttgart los und dürfen Erwachsenen Fragen stellen. Mal sehen, welche Antworten sie bekommen. wann: Mittwoch, 19.6., 9:00 bis 13:00 Uhr

wo: SWR Funkhaus Stuttgart

für: 6. Klasse 19.+20.6.: Pocket Doku Workshop (9.-10. Klasse) Im Pocket Doku-Workshop lernen Schülerinnen und Schüler, wie man aus einer Idee ein Drehbuch/Konzept für einen Doku-Clip entwickelt und diesen dann mit Tablet (und/oder Smartphone) dreht, schneidet und vertont. Betrachtungsweisen und Formen des dokumentarischen Arbeitens mit Smartphones und Tablets werden spielerisch entdeckt. Die Filmteams üben das Beobachten und Entdecken, in dem sie einen Moment, ein Objekt, ein Wesen oder einen Ort in einer filmischen Skizze dokumentieren. Die künstlerische Freiheit in der Umsetzung reicht von Nachrichtenreportage über Film-Essay bis zu experimentellen Ansätzen der Dokumentation. Anbieter: SWR und Werkstatthaus Stuttgart

wann: 19.+20.6., 9:00 -13:00 Uhr

wo: Haus der Katholischen Kirche, Stuttgart

für: 9.-10. Klasse 19.6.: Schau in meine Welt / Dora und die fliegenden Pferde (3.-4. Klasse) Bevor sie richtig Fahrrad fahren konnte, saß sie schon fest im Sattel und ritt nicht nur, sondern sprang bereits mit den Pferden über Hindernisse. Während andere Mädchen nur davon träumen, ein eigenes Pferd zu besitzen, hat die 13-jährige Dóra eine ganze Herde für sich. Im Nordwesten Ungarns lebt sie auf dem Reiterhof ihrer Familie, die Pferde züchtet. Die Doku-Reihe „Schau in meine Welt“ von KIKA und SWR zeigt, dass Kinder weltweit sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen, dabei jedoch viel gemeinsam haben. Mit anschließendem Filmgespräch in Anwesenheit von Filmemacher Karoly Koller. wann: Mittwoch, 19.6., 8:30 bis 9:30 Uhr (Einlass ab 8.00 Uhr)

wo: Gloria 2-Kino, Stuttgart

für: 3.-4. Klassen 19.6.: Generation K-Pop (ab 5. Klasse) Grelle Shows, synthetische Pastellwelten und androgyne Gesichter - die Rede ist von einer Reizüberflutung namens K-Pop. K-Pop steht für Koreanische Popmusik, und seit das südkoreanische Kulturministerium eine eigene Abteilung für die „Hallyu“ - die „koreanische Welle“ eröffnet hat, erobert asiatische Softpower die ganze Welt. Wir ergründen dieses Phänomen und blicken hinter die Kulissen einer perfekt inszenierten Maschinerie. Dabei lassen uns junge Talente an ihren Träumen und Ängsten, an ihren Erfolgen und Misserfolgen teilhaben – ohne zu wissen, wohin diese Reise führen wird. Mit anschließendem Filmgespräch in Anwesenheit von Ex-K-Pop-Star Alexander Schmitt. wann: Mittwoch, 19.6., 10:00 bis 12:00 Uhr (Einlass ab 9:30 Uhr)

wo: Gloria 2-Kino, Stuttgart

für: ab 5. Klasse 20.6.: Schau in meine Welt / Ines – das Mädchen mit der tiefen Stimme (3.-4. Klasse) Dass ihre Stimme besonders ist, bemerkt Inês, als ihre Eltern sie einem Arzt vorstellen. Denn mit nur sechs Jahren hatte die jetzt 13-jährige Portugiesin eine ungewöhnlich tiefe Stimme. Doch aus Angst, von Mitschülern gemobbt zu werden, traute sich Inês ab da nicht mehr, vor anderen zu singen. Und als ihre Lehrerin sie später zu einem Gesangswettbewerb anmeldete, weigerte sie sich zunächst, aufzutreten. Sie sang schließlich doch. Die Doku-Reihe „Schau in meine Welt“ von KIKA und SWR zeigt, dass Kinder weltweit sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen, dabei jedoch viel gemeinsam haben. Mit anschließendem Filmgespräch in Anwesenheit von Filmemacher Karoly Koller. wann: Donnerstag, 20.6., 8:30 bis 9:30 Uhr (Einlass ab 8.00 Uhr)

wo: Gloria 2-Kino, Stuttgart

für: 3.-4. Klassen 20.6.: Putins Bären (10.-12. Klasse) Sie nennen sich Fancy Bear, Cozy Bear oder Voodoo Bear. Hinter diesen Codenamen verbergen sich Eliteeinheiten der russischen Geheimdienste. Sie gehören zu den gefährlichsten Hackern der Welt. Die Bären waren bereits 2015 im Rechner der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, haben sich in den US-Wahlkampf 2016 eingemischt und beeinflussen aktuell den Ukraine-Krieg. Die Macher des YouTube-Kanals „Simplicissimus“ erzählen in der Doku „Putins Bären“ das zerstörerische Potential von staatlichem Hacking. Mit anschließendem Filmgespräch in Anwesenheit von Redakteur Lukas Meya (funk) und Dr. Kerstin Zettl-Schabath (Institut für Politische Wissenschaft der Universität Heidelberg). wann: Donnerstag, 20.6., 10:00 bis 12:00 Uhr (Einlass ab 9:30 Uhr)

wo: Gloria 2-Kino, Stuttgart

für: 10.-12. Klasse 21.6.: Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen (ab 3. Klasse) In Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen dreht sich alles um eine geheimnisvolle Schatzkiste, die Tobi eines Tages erhält. Doch die Kiste ist verschlossen, und nur eine Person hat den Schlüssel: Marina – Weltumseglerin und Tobis beste Freundin aus Kindertagen. Aber wo steckt sie? Mit der Suche nach ihr beginnt auch Tobis bislang größtes Abenteuer. Die Reise führt ihn nach Vietnam in die größte Höhle der Welt, in die berühmte Halong-Bucht mit ihren tausenden Kalksteininseln, über das stürmische Südchinesische Meer, zu Nomaden in der mongolischen Steppe und zu Indigenen im brasilianischen Amazonas-Regenwald. Immer mit einem Ziel vor Augen: Das Rätsel der Schatzkiste zu lösen und die mysteriösen fliegenden Flüsse zu finden. Mit anschließendem Filmgespräch. wann: Freitag, 21.6., 8:30 bis 11:00 Uhr (Einlass ab 8:00 Uhr)

wo: Gloria 2-Kino, Stuttgart

für: ab 3. Klasse

Anmeldung

Die Anmeldung zum Lehrkräftefachtag erfolgt über das ZSL.