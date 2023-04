Angebote für Schulklassen

Auf der Insel Java in Indonesien ist die 12-jährige Nina umgeben von Bergen voller Plastikmüll. Der Plastikmüll ist überall: auf den Feldern, in den Flüssen, im Meer und sogar in den Bäuchen der Fische. Und dabei kommt ein großer Teil nicht mal aus Indonesien selbst, sondern aus Deutschland, Australien, Kanada oder den USA. Der Plastikmüll aus den Industrieländern landet quasi vor Ninas Haustür. Nina will erreichen, dass die Mülltransporte in ihr Land gestoppt werden.

Die Doku-Reihe „Schau in meine Welt“ von KIKA und SWR zeigt, dass Kinder weltweit sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen, dabei jedoch viel gemeinsam haben.

Mit anschließendem Filmgespräch in Anwesenheit von Filmemacherin Irja von Bernstorff.

wann: Mittwoch, 28.6.2023, 8:30 bis 9:30 Uhr (Einlass ab 8.00 Uhr)

wo: Cinema Stuttgart

für: 3.-4. Klassen