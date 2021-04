Medien spielen bei Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. Gleichzeitig bedauern Eltern und Pädagogen oft die Dominanz virtueller Erfahrungen gegenüber der realen Auseinandersetzung mit der Welt.

Nur durch eigene Erfahrungen im Umgang mit den Medien, dem Wissen, wie Medien gemacht werden, welchen Nutzen sie haben und wie sie auch verführen und manipulieren, können Kinder „kompetent“ werden.

Filmbildung im Deutschunterricht

Das Landesmedienzentrum stellt speziell für das Fach Deutsch bildungsplankompatible Unterrichtsmodule und die dazugehörigen Kurzfilme zur Verfügung. Außerdem sind viele weiter (Kurz-) Filme kostenfrei abrufbar, die für die Filmbildung in der Schule geeignet sind. Und viele Tipps, Tools und Best-Practice-Beispiele gibt’s obendrein.

Was passiert in der Welt? Die Arbeit der ARD-Auslandskorrespondenten

Täglich sind sie im Einsatz, oft unter schwierigen Bedingungen, und berichten nach Deutschland: die ARD-Auslandskorrespondenten. In diesem Film geben Korrespondenten Einblicke in ihre Arbeit, erklären, woher sie ihre Informationen bekommen, wie sie Fakten überprüfen und wie ihre Berichte entstehen.

Dok' mal - das Filmbildungsprojekt von Planet Schule

Zahlreiche Filmemacher tauchen hier in die Lebenswelten von Elf- bis 15-Jährigen ein. Herausgekommen sind kurze Dokumentarfilme über Identitätsfindung in Geschwisterbeziehungen und unterschiedliche Kulturen, Außenseiter in der Klasse, Nachbarschaft und den Umgang mit Konflikten.

Tatort Film

Wie entsteht ein Tatort? Wer ist bei der Produktion wofür zuständig? Und mit welchen filmischen Gestaltungsmitteln wird gearbeitet? Auf der Plattform "Tatort Film" findet man alles über diese Fernsehfilm-Produktion und die beteiligten Berufe. Über die Zeitleiste kann man den Entstehungsprozess von der Idee bis zur Ausstrahlung verfolgen.

